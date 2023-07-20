Захватчики атаковали центр Николаева: пострадали дети, в том числе и младенец

В ночь на четверг, 20 июля, оккупанты обстреляли центр Николаева. Произошел пожар в жилом доме, пострадали 9 человек.

Об этом сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Россияне ударили по центру города. Горит гараж и 3-этажный жилой дом. Пожарные выехали", — отметил областной глава.

Пострадали четверо взрослых и 5 детей. Среди них – младенец до 1 года, 3-летний ребенок и 16-летний подросток. Вспыхнул сильный пожар, возле 3-этажного дома образовалась огромная воронка, сообщает мэр Николаева Александр Сенкевич.

"На месте уже работают спасатели ГСЧС. Вокруг много поврежденных домов. Утром наши коммунальщики будут отрабатывать. По другому адресу горят несколько гаражей. Спасатели тушат. Сейчас есть информация о 7 раненых", — рассказал мэр.

Upd.

04:16. Виталий Ким сообщил, что есть погибшие в результате российской атаки. О точном их количестве пока неизвестно.

04:23. Повреждены по меньшей мере 5 жилых многоэтажных домов (окна, двери, балконы, потолок). Их отключили от электроснабжения. Продолжается спасательно-розыскная операция, информирует Александр Сенкевич.

Ранее мы сообщали, что оккупанты атаковали Украину сверхзвуковыми ракетами. Взрывы раздались в Одессе, Николаеве и Сумах.