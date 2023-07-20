Взрывы раздались в Сумах

Местных жителей призывали быть в укрытии.

В ночь на четверг, 20 июля, взрывы прогремели в Сумах во время воздушной тревоги. В городе работает ПВО.

Об этом информирует Сумская ОВА.

"Сумы — слышны взрывы. Работает ПВО. Будьте в укрытиях", — говорится в сообщении.

Напомним, в ряде областей объявлена воздушная тревога. Воздушные Силы ВСУ предупредили об угрозе атаки БПЛА и баллистическими ракетами.

Ранее мы сообщали, что оккупанты обстреляли 9 общин Сумской области и повредили жилые дома.