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Взрывы раздались в Сумах

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
815
Время на прочтение
1 мин
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Взрывы раздались в Сумах

Взрывы в Сумах 20 июля / Фото: ТСН.ua

Местных жителей призывали быть в укрытии.

В ночь на четверг, 20 июля, взрывы прогремели в Сумах во время воздушной тревоги. В городе работает ПВО.

Об этом информирует Сумская ОВА.

"Сумы — слышны взрывы. Работает ПВО. Будьте в укрытиях", — говорится в сообщении.

Напомним, в ряде областей объявлена воздушная тревога. Воздушные Силы ВСУ предупредили об угрозе атаки БПЛА и баллистическими ракетами.

Ранее мы сообщали, что оккупанты обстреляли 9 общин Сумской области и повредили жилые дома.

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Дата публикации
Просмотры
815
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