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Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
687
Время на прочтение
1 мин
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Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины

Воздушная тревога в Украине 20 июля / Фото: ТСН.ua

Сирены прозвучали в 11 регионах.

В ночь на четверг, 20 июля, во многих областях Украины объявлена воздушная тревога.

О распространении воздушной опасности свидетельствует информация на интерактивной карте тревог.

Сирены прозвучали в Сумской, Черниговской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Черниговской, Николаевской и Херсонской областях. В Луганской области и во временно оккупированном Крыму воздушная тревога объявлена пока постоянно.

Воздушные Силы ВСУ предупредили об угрозе атаки БПЛА в Сумской, Черниговской, Полтавской, Николаевской, Херсонской областях. В Запорожской, Днепропетровской, Полтавской областях - баллистическая угроза.

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Дата публикации
Просмотры
687
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