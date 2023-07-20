Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины

В ночь на четверг, 20 июля, во многих областях Украины объявлена воздушная тревога.

О распространении воздушной опасности свидетельствует информация на интерактивной карте тревог.

Сирены прозвучали в Сумской, Черниговской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Черниговской, Николаевской и Херсонской областях. В Луганской области и во временно оккупированном Крыму воздушная тревога объявлена пока постоянно.

Воздушные Силы ВСУ предупредили об угрозе атаки БПЛА в Сумской, Черниговской, Полтавской, Николаевской, Херсонской областях. В Запорожской, Днепропетровской, Полтавской областях - баллистическая угроза.