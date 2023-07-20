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Повітряна тривога оголошена в низці областей України

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Повітряна тривога оголошена в низці областей України

Повітряна тривога в Україні 20 липня / Фото: ТСН.ua

Сирени пролунали в 11 регіонах.

У ніч проти четверга, 20 липня, у багатьох областях України оголошена повітряна тривога. 

Про поширення повітряної небезпеки свідчить інформація на інтерактивній мапі тривог.

Сирени пролунали в Сумській, Чернігівській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській, Чернігівській, Миколаївській і Херсонській областях. На Луганщині та в тимчасово окупованому Криму повітряна тривога оголошена поки що постійно.

Повітряні Сили ЗСУ попередили про загрозу атаки БпЛА на Сумщині, Чернігівщині, Полтавщині, Миколаївщині, Херсонщині. У Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській областях - балістична загроза.

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Перегляди
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