Загарбники обстріляли 9 громад Сумщини: пошкоджено житлові будинки

У середу, 19 липня, окупанти обстріляли 9 громад Сумщини. Зафіксовано 99 вибухів і 19 обстрілів.

Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА.

Юнаківська громада: мінометний обстріл.

Білопільська громада: ворог скинув 27 мін.

Краснопільська громада: зафіксовано артобстріл, а також ракетний і мінометний обстріли. Пошкоджено 8 житлових будинків, 10 господарчих споруд, лінію електропередач, газопровід, літні кухні, гаражі, легкові автомобілі, трактор.

Миропільська громада: мінометні обстріли. Пошкоджено господарську споруду й домогосподарство, вбито худобу.

Миколаївська громада: мінометний обстріл.

Хотінська громада: зафіксовано артилерійський обстріл.

Великописарівська громада: обстріл з артилерії.

Есманська громада: росіяни били з мінометів.

Новослобідська громада: ворог скинув 7 мін.

Нагадаємо, у ОП заявили, що контрнаступ ЗСУ буде важким і тривалим. Він ускладнюється цільними мінними полями й проблемами з матеріально-технічним забезпеченням українських захисників.