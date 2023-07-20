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Загарбники обстріляли 9 громад Сумщини: пошкоджено житлові будинки

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Загарбники обстріляли 9 громад Сумщини: пошкоджено житлові будинки

Окупанти обстріляли Сумську область / Фото: Сумська ОВА

Росіяни продовжують тероризувати прикордоння України.

У середу, 19 липня, окупанти обстріляли 9 громад Сумщини. Зафіксовано 99 вибухів і 19 обстрілів. 

Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА. 

  • Юнаківська громада: мінометний обстріл.
  • Білопільська громада: ворог скинув 27 мін.
  • Краснопільська громада: зафіксовано артобстріл, а також ракетний і мінометний обстріли. Пошкоджено 8 житлових будинків, 10 господарчих споруд, лінію електропередач, газопровід, літні кухні, гаражі, легкові автомобілі, трактор.
  • Миропільська громада: мінометні обстріли. Пошкоджено господарську споруду й домогосподарство, вбито худобу.
  • Миколаївська громада: мінометний обстріл.
  • Хотінська громада: зафіксовано артилерійський обстріл.
  • Великописарівська громада: обстріл з артилерії. 
  • Есманська громада: росіяни били з мінометів.
  • Новослобідська громада: ворог скинув 7 мін.

Нагадаємо, у ОП заявили, що контрнаступ ЗСУ буде важким і тривалим. Він ускладнюється цільними мінними полями й проблемами з матеріально-технічним забезпеченням українських захисників.

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Дата публікації
Перегляди
144
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