Загарбники обстріляли 9 громад Сумщини: пошкоджено житлові будинки

Росіяни продовжують тероризувати прикордоння України.
У середу, 19 липня, окупанти обстріляли 9 громад Сумщини. Зафіксовано 99 вибухів і 19 обстрілів.
Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА.
- Юнаківська громада: мінометний обстріл.
- Білопільська громада: ворог скинув 27 мін.
- Краснопільська громада: зафіксовано артобстріл, а також ракетний і мінометний обстріли. Пошкоджено 8 житлових будинків, 10 господарчих споруд, лінію електропередач, газопровід, літні кухні, гаражі, легкові автомобілі, трактор.
- Миропільська громада: мінометні обстріли. Пошкоджено господарську споруду й домогосподарство, вбито худобу.
- Миколаївська громада: мінометний обстріл.
- Хотінська громада: зафіксовано артилерійський обстріл.
- Великописарівська громада: обстріл з артилерії.
- Есманська громада: росіяни били з мінометів.
- Новослобідська громада: ворог скинув 7 мін.
Нагадаємо, у ОП заявили, що контрнаступ ЗСУ буде важким і тривалим. Він ускладнюється цільними мінними полями й проблемами з матеріально-технічним забезпеченням українських захисників.
Читайте також: