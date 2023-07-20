Російська атака на Одесу: у середмісті є постраждалі та руйнування

У ніч проти четверга, 20 липня, росіяни атакували південні регіони України, зокрема й Одесу. Через обстріл загарбників є поренені та руйнування.

Про це інформує голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Внаслідок російської атаки в середмісті Одеси є руйнування, здійнялася пожежа на площі 300 м2. На місці працюють фахівці відповідних служб. Відомо про двох шпиталізованих постраждалих", - зазначив він.

Також є "приліт" у Одеській області. Детальна інформація уточнюється.

Раніше ми повідомляли, що через атаку окупантів на Миколаїв сталася сильна пожежа в житловому будинку. Є загиблі, постраждали діти, зокрема й немовля.