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Російська атака на Одесу: у середмісті є постраждалі та руйнування

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Російська атака на Одесу: у середмісті є постраждалі та руйнування

Наслідки атаки на Одесу 20 липня / Фото: ТСН.ua

У місті здійнялася масштабна пожежа.

У ніч проти четверга, 20 липня, росіяни атакували південні регіони України, зокрема й Одесу. Через обстріл загарбників є поренені та руйнування.

Про це інформує голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Внаслідок російської атаки в середмісті Одеси є руйнування, здійнялася пожежа на площі 300 м2. На місці працюють фахівці відповідних служб. Відомо про двох шпиталізованих постраждалих", - зазначив він. 

Також є "приліт" у Одеській області. Детальна інформація уточнюється.

Раніше ми повідомляли, що через атаку окупантів на Миколаїв сталася сильна пожежа в житловому будинку. Є загиблі, постраждали діти, зокрема й немовля.

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Дата публікації
Перегляди
21
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