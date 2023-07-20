Армия РФ совершила очередной ночной обстрел Украины: все подробности

В ночь на четверг, 20 июля, россияне совершили очередную массированную атаку Украины. Вледствие обстрелов южных регионов есть погибшие, пострадавшие и разрушения.

Хроника ночной атаки Украины 20 июля 2023

Сейчас известно о 9 пострадавших в Николаеве — 4 взрослых и 5 детях. Среди них – младенец до 1 года, 3-летний ребенок и 16-летний подросток. В Одессе госпитализированы два человека. Многие дома повреждены в Николаеве, возле одного из них образовалась огромная воронка. Также есть "прилет" в Одесской области. Более подробная информация уточняется.