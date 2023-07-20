Армия РФ совершила очередной ночной обстрел Украины: все подробности

В результате атаки пострадали центры Николаева и Одессы.
В ночь на четверг, 20 июля, россияне совершили очередную массированную атаку Украины. Вледствие обстрелов южных регионов есть погибшие, пострадавшие и разрушения.
Хроника ночной атаки Украины 20 июля 2023
- Около 00:30. Воздушная тревога распространяется по Украине. Воздушные Силы ВСУ предупредили об угрозе атаки дронами и баллистическими ракетами;
- 01:27. Взрывы раздались в Сумах;
- 02:09. Взрывы в Одессе ;
- 02:48. Оккупанты запустили сверхзвуковые ракеты: взрывы в Одессе, Николаеве и Сумах;
- 03:36. Стало известно о первых последствиях российской атаки – пожар и разрушение в центре Николаева. Затем местные власти сообщили о погибших и пострадавших.
- 04:18. Появилась информация о последствиях обстрела Одессы — пострадавших, разрушениях и масштабном пожаре в центре города.
Сейчас известно о 9 пострадавших в Николаеве — 4 взрослых и 5 детях. Среди них – младенец до 1 года, 3-летний ребенок и 16-летний подросток. В Одессе госпитализированы два человека. Многие дома повреждены в Николаеве, возле одного из них образовалась огромная воронка. Также есть "прилет" в Одесской области. Более подробная информация уточняется.
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