Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Армия РФ совершила очередной ночной обстрел Украины: все подробности

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
749
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Армия РФ совершила очередной ночной обстрел Украины: все подробности

Подробности обстрела Украины ночью 20 июля 2023 / Фото: ТСН.ua

В результате атаки пострадали центры Николаева и Одессы.

В ночь на четверг, 20 июля, россияне совершили очередную массированную атаку Украины. Вледствие обстрелов южных регионов есть погибшие, пострадавшие и разрушения.

Хроника ночной атаки Украины 20 июля 2023

Сейчас известно о 9 пострадавших в Николаеве — 4 взрослых и 5 детях. Среди них – младенец до 1 года, 3-летний ребенок и 16-летний подросток. В Одессе госпитализированы два человека. Многие дома повреждены в Николаеве, возле одного из них образовалась огромная воронка. Также есть "прилет" в Одесской области. Более подробная информация уточняется.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
749
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация