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Армія РФ здійснила черговий нічний обстріл України: усі подробиці

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Армія РФ здійснила черговий нічний обстріл України: усі подробиці

Подробиці обстрілу України вночі 20 липня 2023 / Фото: ТСН.ua

Внаслідок атаки постраждали середмістя Миколаєва та Одеси.

У ніч проти четверга, 20 липня, росіяни здійснили чергову масовану атаку України. наслідок обстрілу південних регіонів є загиблі, постраждалі та руйнування. 

Хроніка нічної атаки України 20 липня 2023

Наразі відомо про 9 постраждалих у Миколаєві - 4 дорослих і 5 дітей. Серед них - немовля до 1 року, 3-річна дитина і 16-річний підліток. У Одесі шпиталізувані двоє людей. Багато будинків пошкоджено в Миколаєві, біля одного з них утворилася величезна вирва. Також є "приліт" на Одещині. Детальніша інформація уточнюється.

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Дата публікації
Перегляди
1488
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