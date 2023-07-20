Армія РФ здійснила черговий нічний обстріл України: усі подробиці

Внаслідок атаки постраждали середмістя Миколаєва та Одеси.
У ніч проти четверга, 20 липня, росіяни здійснили чергову масовану атаку України. наслідок обстрілу південних регіонів є загиблі, постраждалі та руйнування.
Хроніка нічної атаки України 20 липня 2023
- Близько 00:30. Повітряна тривога шириться Україною. Повітряні Сили ЗСУ попередили про загрозу атаки дронами та балістичними ракетами;
- 01:27. Вибухи пролунали в Сумах;
- 02:09. Вибухи в Одесі;
- 02:48. Окупанти запустили надзвукові ракети: вибухи в Одесі, Миколаєві та Сумах;
- 03:36. Стало відомо про перші наслідки російської атаки - пожежа та руйнування в центрі Миколаєва. Згодом місцева влада повідомила про загиблих і постраждалих.
- 04:18. З'явилася інформація про наслідки обстрілу Одеси - постраждалі, руйнування та масштабна пожежа в середмісті.
Наразі відомо про 9 постраждалих у Миколаєві - 4 дорослих і 5 дітей. Серед них - немовля до 1 року, 3-річна дитина і 16-річний підліток. У Одесі шпиталізувані двоє людей. Багато будинків пошкоджено в Миколаєві, біля одного з них утворилася величезна вирва. Також є "приліт" на Одещині. Детальніша інформація уточнюється.
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