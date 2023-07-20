Армія РФ здійснила черговий нічний обстріл України: усі подробиці

У ніч проти четверга, 20 липня, росіяни здійснили чергову масовану атаку України. наслідок обстрілу південних регіонів є загиблі, постраждалі та руйнування.

Хроніка нічної атаки України 20 липня 2023

Наразі відомо про 9 постраждалих у Миколаєві - 4 дорослих і 5 дітей. Серед них - немовля до 1 року, 3-річна дитина і 16-річний підліток. У Одесі шпиталізувані двоє людей. Багато будинків пошкоджено в Миколаєві, біля одного з них утворилася величезна вирва. Також є "приліт" на Одещині. Детальніша інформація уточнюється.