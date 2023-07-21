Російські загарбники вбили двох дітей на Донеччині

Також під час обстрілу була поранена літня жінка.

Російські загарбники обстріляли село Дружба Торецької громади на Донеччині, а результаті обстрілу загинуло двоє дітей.

Про це повідомив голова Донецької військової адміністрації Павло Кириленко.

Він заявив, що селище російські окупанти обстріляли приблизно о третій годині.

"Близько третьої години дня рашисти обстріляли селище з артилерії — один зі снарядів влучив на подвір'я, де перебували діти, - 10-річний хлопчик і 16-річна дівчинка. Брат і сестра. Вони отримали поранення, несумісні з життям", - повідомив Кириченко.

Крім того, у тому ж селищі під час обстрілу була поранена літня жінка — вона доправлена до лікарні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що упродовж минулої доби російські окупаційні війська завдали ракетних обстрілів по Запорізькій області. Внаслідок атаки загинули 4 співробітників підприємства, ще двоє поранені.

Крім того, ми раніше інформували, що протягом доби росіяни здійснили 32 обстріли прикордоння. Зафіксовано 209 вибухів.

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