Російські загарбники вбили двох дітей на Донеччині

Також під час обстрілу була поранена літня жінка.
Російські загарбники обстріляли село Дружба Торецької громади на Донеччині, а результаті обстрілу загинуло двоє дітей.
Про це повідомив голова Донецької військової адміністрації Павло Кириленко.
Він заявив, що селище російські окупанти обстріляли приблизно о третій годині.
"Близько третьої години дня рашисти обстріляли селище з артилерії — один зі снарядів влучив на подвір'я, де перебували діти, - 10-річний хлопчик і 16-річна дівчинка. Брат і сестра. Вони отримали поранення, несумісні з життям", - повідомив Кириченко.
Крім того, у тому ж селищі під час обстрілу була поранена літня жінка — вона доправлена до лікарні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що упродовж минулої доби російські окупаційні війська завдали ракетних обстрілів по Запорізькій області. Внаслідок атаки загинули 4 співробітників підприємства, ще двоє поранені.
Крім того, ми раніше інформували, що протягом доби росіяни здійснили 32 обстріли прикордоння. Зафіксовано 209 вибухів.
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