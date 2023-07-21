У Курській області нова "бавовна": що відомо

У Росії продовжують відбуватися різного роду інциденти з вибухами та "успішною роботою ППО".

Так, сьогодні, 21 липня, поруч з селом Гордєєвка в Курській області знищений взводний опорний пункт 380-го полку російської армії. Хто працював – наразі невідомо.

Про це повідомляє Андрій Цаплієнко.

У Курській області пролунали вибухи

"Потужна підтримка курським партизанам", – акцентував Цаплієнко.

Відомо, що 380-ий полк відомий своїм жорстоким ставленням до так званих "мобіків". Їх піддають тортурам й тримають у підвалах за відмову воювати.

Нагадаємо, вчора доволі гучно було поблизу аеропорту в Рязанській області. Попередньо, його атакували невідомі БПЛА. Постраждалих та руйнувань немає.

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