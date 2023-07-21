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У Маріуполі для школярів завезли зошити з Путіним

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Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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У Маріуполі для школярів завезли зошити з Путіним

У Маріуполі для школярів завезли зошити з Путіним / Фото: Маріупольська міська рада

Дітям захопленого українського Маріуполя у початковій школі видаватимуть зошити з російським диктатором Путіним.

До тимчасово окупованого Маріуполя завезли шкільні зошити з Путіним.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Зазначається, що ці зошити планують видавати дітям в початковій школі. 

"Окупанти використовують усі можливості для пропаганди та "промивання" мізків дітям. Їм виявилося мало "уроків мужності та патріотизму" та створення псевдорадянських "юнармійців". Тепер з першого класу намагатимуться "вибілити" війну та лідера-злочинця", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області російські окупанти посилили пропагандистську кампанію. До неї ворог залучає і молодь, і літніх людей. Зокрема, створили "загін Путіна" з пенсіонерок.

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Дата публікації
Перегляди
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