У Маріуполі для школярів завезли зошити з Путіним

До тимчасово окупованого Маріуполя завезли шкільні зошити з Путіним.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Зазначається, що ці зошити планують видавати дітям в початковій школі.

"Окупанти використовують усі можливості для пропаганди та "промивання" мізків дітям. Їм виявилося мало "уроків мужності та патріотизму" та створення псевдорадянських "юнармійців". Тепер з першого класу намагатимуться "вибілити" війну та лідера-злочинця", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області російські окупанти посилили пропагандистську кампанію. До неї ворог залучає і молодь, і літніх людей. Зокрема, створили "загін Путіна" з пенсіонерок.

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