Террорист Гиркин обвиняет Пригожина в помощи ВСУ

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) обвинил основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в помощи украинским силам. Речь идет о заявлении, что "вагнеровцев" перебросят из Бахмута в Белгородскую область и где сейчас происходят интересные события.

Об этом Гиркин написал в социальных сетях.

Теперь Гиркин признает, что украинские военные мощны и готовятся "ударить своими отборными соединениями" по врагу.

"Анонсированное Главным Болтуном Оркестра Пригожиным, "самостоятельное" перемещение выведенного из Бахмута "Вагнера" под Шебекино — как раз выгодно именно и только ВСУ. Именно такого результата противник и хочет — чтобы образовавшийся большой (хотя и сильно потрепанный) резерв был втянут в дежурные (вроде Бахмута) стратегически бессмысленные и кровавые бои где-то в Волчанске. А враг ударит своими отборными соединениями где-то в другом месте", — говорится в его сообщении.

Напомним, 3 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его террористы поедут воевать в Белгородскую область и не будут спрашивать разрешения Минобороны РФ. В то же время он потребует от оборонного ведомства боеприпасы.

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