Во время столкновения поездов в Индии погибли более 300 человек: названа причина

В Индии во время одной из самых больших катастроф последних десятилетий на железных дорогах страны погибли более 300 человек.

Об этом сообщает The Mirror.

В результате столкновения поездов в районе Баласор на востоке штата Одиша погибли более 300 человек и более 1200 получили ранения. В воскресенье, 4 июня, власти завершили спасательные работы, в которых участвовали более тысячи сотрудников.

Из-за неполадки в работе сигнальной системы поезд вернул на другой путь, об этом заявил министр железных дорог Ашвини Вайшнав.

"Кто это сделал, и как это произошло, мы выясним после расследования", — сказал он.

Сообщается, что скоростному влечению Coromandel Express был дан сигнал перейти на основной путь, но впоследствии этот сигнал изменился.

Вместо этого поезд свернул на соседний путь, который используется для отправления поездов в депо. На этом пути пассажирский экспресс столкнулся с грузовым поездом, перевозившим железную руду. В результате несколько вагонов поездов опрокинулись.

Напомним, трагедия в Индии произошла 3 июня. В течение нескольких дней продолжались спасательные работы. Число жертв постоянно менялось.

Справка:

Индия имеет одну из крупнейших железнодорожных сетей в мире, и аварии случаются часто, несмотря на то, что сменявшие друг друга правительства инвестировали сотни миллионов долларов в улучшение инфраструктуры.

Самая страшная железнодорожная катастрофа в Индии произошла в 1981 году, когда переполненный пассажирский поезд сошел с рельсов и упал в реку во время циклона в Бихаре, тогда погибли 800 человек.

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