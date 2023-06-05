"Журналистика очень нужна, полезна и действительно работает": как корреспонденты документируют реальность во время войны

Что действительно скрывает под собой профессия журналиста и какие сложности возникают во время войны.

Журналистика – это профессия, связанная со значительными вызовами. Независимо от страны и региона, журналисты сталкиваются с похожими проблемами, но при освещении конфликтов цена правды растет, а информация становится оружием. В Украине День журналиста отмечается 6 июня, поэтому TSN.ua подготовил обзор разговора из серии Free Press Talking между военным корреспондентом Ильей Пономаренко и Майей Гебейли – руководительницей Reuters Bureau в Ливане, Сирии и Иордании.

Любопытство – склонность, которая делает из наблюдателя журналиста

Зачастую профессия военного корреспондента – не выбор, а необходимость. Так случилось и в жизни Ильи Пономаренко, встретившего войну 2014 года студентом, а полномасштабное вторжение – в когорте журналистов англоязычного СМИ The Kyiv Independent. Его родной город – Волноваха Донецкой области – уничтожен россиянами в результате полномасштабного вторжения.

“Сейчас у нас есть полноценная жесткая война. Тогда все было по-другому. я был, по сути, гражданским, жившим в хаотическом городе. Город не контролировался украинским правительством в течение нескольких месяцев. Изнутри им никто не руководил, кроме российских боевиков. И конечно мы были в центре внимания. А поскольку я был студентом факультета международных отношений, не было особой надежды на то, что ты будешь кем-то больше, чем студентом”, – вспоминает он о начале войны в 2014 году и своей жизни в те времена.

По его словам, однокурсники также были очень взволнованы, когда появлялся шанс встретить кого-то из приезжавших в университет иностранцев. “Тогда я начал общаться с BBC. На сайте можно было просто оставить свой электронный адрес, чтобы они могли связаться с вами, если вы являетесь свидетелем событий, описанных в статьях. Они связались со мной и поговорили о том, что я видел в Мариуполе в те дни. Они убедили меня выйти в прямой эфир посреди ночи на радио BBC. Они продолжали звонить мне то и дело, особенно шотландская служба. Да, шаг за шагом, я попадал в этот особый англоязычный мир медиа”, – рассказал журналист.

Илья Пономаренко думал и об армии, но из-за проблем со здоровьем покидал эту идею. Журналистика увлекла его и он начал интересоваться также и другими международными событиями – например, израильско-палестинским конфликтом, ситуацией на Ближнем Востоке и в Африке.

Его история пересекается с опытом Майи Гебейли, которая в Reuters освещает события в Ливане, Сирии и Иордании и следит за постконфликтной динамикой в Йемене и Ираке.

“Я думаю, вещь, которая действительно делает тебя журналистом – это любопытство. Поэтому мы всегда слышим о чьем-то опыте и думаем: "О, мне это интересно, потому что это то, чего я никогда не видел, не видел раньше". Или “Я не знаю об этом. Так что я хочу это сделать”. Я давно хотела стать дипломатом и думала, что это будет действительно отличный способ увидеть мир. А потом, имея ливанские корни, я проводила каждое лето в Ливане и собиралась немного поработать корреспондентом. Это было лето 2013 года, то есть 10 лет назад. И тогда в Бейруте была наибольшая концентрация когда-либо происходивших взрывов”, – поделилась международная журналистка.

Именно тогда произошло решающее событие в ее профессии – она почувствовала, что должно освещать то, что видит здесь и сейчас.

"Я помню, как впервые поехала освещать последствия одного из таких взрывов, это было двойное нападение террористов-смертников на две мечети в Триполи на севере Ливана. Я помню, что тогда я впервые увидел части тел. Я почувствовала запах в том месте, где было так много смертей. И я помню, что была очень удивлена, что меня это не испугало. Скорее я хотела понять как можно больше о том, что привело нас к этому моменту. И это была точка, когда я поняла, что мне гораздо интереснее быть как можно ближе к событиям. А у дипломатов, скажем, нет такой возможности”, – отметила Майя Гебейли.

ПТСР и эмоциональное выгорание

Корреспонденты на войне раскрывают правду, рассказывая о жизни людей на передовой, о нарушениях прав человека, о гуманитарном кризисе. Они становятся голосом тех, кто не может рассказать свою историю самостоятельно. Но перед ними стоят такие же вызовы, как перед представителями других профессий: необходимость постоянно развиваться, оттачивать свои умения, прогрессировать вместе с развитием технологий.

“Чем больше ты работаешь, чем дальше продвигаешься, тем больше у тебя требований к себе. Потому что профессия требует знаний обо всем: об оружии, выдающихся событиях, о каждой важной вещи. Новая информация постоянно поступает и поступает. Возникает новое оружие, новая тактика. Вы должны хотя бы в общих чертах понимать все эти вещи. Поэтому учение никогда не прекращается”, – признается Илья Пономаренко.

Но профессионализм – только часть истории. Во времена больших потрясений документирование реальности становится еще одним вызовом.

Кто хотел бы быть, например, в первой линии с украинскими военными, которые прорываются через Бучу? Совершенно никто. Но в Украине репортеры со всего мира боролись за возможность присоединиться к армии, увидеть это. Это очень особенная природа профессии и требует много душевных сил”, – признается украинский журналист.

Многие журналисты пережили стрессовые ситуации, ищут помощи психотерапевтов, или даже говорят о симптомах посттравматического стрессового расстройства. "Если вы работаете в собственной стране, которая находится в состоянии войны, конечно, вы вкладываете в это 150% самого себя и, конечно, неизбежно выгораете", — говорит Илья Пономаренко.

Кстати, сейчас он живет именно в Буче Киевской области, где россияне совершали геноцид до деоккупации 31 марта 2022 года, поэтому название города стало символом страданий украинцев.

“Существует предел возможности работать в таком режиме. Поэтому для меня наибольший вызов сейчас – это просто не быть уставшим, но мы еще очень далеки от конца войны”, – напомнил журналист.

Женщины на войне и ответственность

Несмотря на сложности, Майя Гебейли считает, что женщина имела много возможностей получить нужную информацию и раскрыть истории людей. Например, описывая работу с женщинами, пострадавшими от представителей "Исламского государства" (является международной суннитской террористической организацией), она вспомнила, что женщины были не готовы только что спасшись, говорить с иностранным репортером-мужчиной. «Так что я была женщиной, и, по моему мнению, еще важнее то, что я разговаривала на арабском языке и имела возможность общаться с ними напрямую, сыграло свою роль», – вспоминает она.

Также молодой возраст не помешал, а наоборот помог общаться более открыто и внушать доверие. “В Ираке и Сирии мы разговаривали со многими молодыми бойцами, которым еще не исполнилось и 20 лет, или было чуть больше 20-ти. Я чувствовала, что, возможно, я напоминала им сестру, друга, кого-то, кто ждет дома, с кем они могут поговорить, и поэтому они могли открыться или просто были более заинтересованы в разговоре со мной”, — пояснила журналистка Reuters.

Но личная безопасность, работа с источниками и героями – только часть ее профессии. Майя Гебейли руководит группой репортеров, поэтому думает не только о себе, но и о других репортерах, работающих в Ливане, Сирии и других странах.

Илья Пономаренко с ней соглашается, вспоминая интересный аспект своего опыта. “Знаете, традиционное мышление может сказать вам, что репортеру-мужу будет легче попасть в боевые подразделения или уехать на фронт. Но на практике часто случается так, что солдаты могут быть более эмоционально заинтересованы в том, чтобы рядом с ними была очень упрямая девушка. Так что девушки на фронте также делают много работы”, – признал он.

Оба репортера признали влияние и другой особенности профессии – ответственности перед аудиторией. Ведь многие журналисты становятся очень известны не только в иностранных медиа, но и в соцсетях.

“Надо думать два-три раза прежде чем что-то сказать, прежде чем твитить, потому что начиная с февраля прошлого года, многие в Украине оказались в центре внимания. Ведь журналистика очень нужна, полезна и действительно работает. Буча, где я живу, тоже пример. То, что видели украинцы, благодаря СМИ и всему энтузиазму, всему присутствию людей, было отражено в мировом масштабе. Надеюсь, журналистика никогда не умрет, но предстоит еще много работы”, – подытожил Илья Пономаренко.

Автор: Ольга Консевич

Напомним, что Россия выдала очередную порцию бреда о применении Украиной "боевой саранчи".

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