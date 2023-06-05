Массированные атаки на Киев: в британской разведке объяснили цель россиян

В течение мая армия РФ почти каждую ночь атаковала Киев ракетами и иранскими беспилотниками.

Россия продолжает атаковать Украину иранскими беспилотниками, только в течение мая 2023 года окупать запустили более 300 дронов.

Об этом говорится в новом отчете Минобороны Великобритании в Twitter.

В разведке отмечают, что РФ, по всей видимости, запускает так много БПЛА, пытаясь заставить Украину использовать ценные передовые ракеты ПВО. Тем не менее, успехи страны-агрессорки остаются незаметными.

"Украина нейтрализовала не менее 90% приближающихся БПЛА, в основном используя свои старые и более дешевые средства ПВО и электронные препятствия. Россия также, вероятно, пыталась выявить и нанести удар по украинским силам далеко за линией фронта", — говорится в отчете.

В Минобороны Британии подчеркнули, что армия РФ и дальше остается неэффективной в впечатлении таких динамических целей на дальних дистанциях из-за своих несовершенных процессов наведения.

Напомним, за последние семь суток — три дня мая и четыре дня лет — в Киеве было 10 воздушных тревог. Впервые за долгое время враг ударил по столице днем, когда люди находятся на улице и на работе.

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