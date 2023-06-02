ВСУ за сутки отразили 15 атак врага: главное из сводки Генштаба

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. В течение суток оккупанты совершили 15 атак, однако все они были отбиты подразделениями сил обороны.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба.

За прошедшие сутки враг нанес 62 авиационных и 15 ракетных ударов, совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться высокой.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружена.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Нанес авиационный удар в районе Огурцово Харьковская область. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Янжуловка, Леоновка Черниговской области; Нововасиловка, Ромашково, Атинское, Юнаковка Сумской области, а также Уды, Казачья Лопань, Ветеринарное, Казачья Лопань, Гоптовка, Пильная, Зеленое, Верхняя Писаревка, Старица, Огурцово, Гатище, Плетеневка, Волчанск, Знебино, Рыбы, отрадное в Харьковской области.

На Купянском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия вблизи Новоселовского Луганской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Тополе, Дворичанское, Каменка, Фиголовка, Двуречная, Кутьковка, Кисловка, Табаевка, Котляровка, Берестово Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

В Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Макеевки Луганской области и Спорного — Донецкой. Нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Торское, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Белая Гора и Времен Яр Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Часов Яр, Ивановское, Предтечино, Белая Гора и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник наступательных действий не производил. Нанес авиационные удары в районе Авдеевки Донецкой области. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Карловка.

На Марьинском направлении этих суток противник вел наступательные действия в районе города Марьинка, однако, наши защитники отразили все 8 атак противника. Ориентировочные потери врага составили до 10 человек погибшими и около 20 ранеными. К тому же были уничтожены 2 единицы вражеской автомобильной техники. В то же время, враг продолжает уничтожать наши города и села, нанес авиационный удар по Марьинке, совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка и Новоукраинка.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационные удары в районах Ольговское и Новоданиловка Запорожской области, а также Казацкое и Одрадокаменка Херсонской области. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Времовка Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка и Новоандреевка Запорожской области, а также Херсон.

Военным руководством Российской Федерации принято решение об усилении государственной границы курсантами высших военных учебных заведений. Так, 31 мая, около 200 курсантов ІІІ курса вооруженных стрелковым оружием и гранатометами уже отправлены в западную границу российской федерации под предлогом прохождения стажировки.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, а также 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

За эти сутки нашими защитниками было уничтожено 15 крылатых ракет и 17 ударных БпЛА противника типа «Шахед-136».

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, 2 склада боеприпасов, 2 станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию и реактивную систему залпового огня противника.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сложно сказать, как граждане увидят контрнаступление, но главное – чтобы его увидела и ощутила Россия.

Кроме того, мы ранее информировали, что Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что украинская Гвардия наступления уже сформирована и готова к приказам. Также формируется отдельная добровольческая бригада "Хартия".

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