"Это стратегический провал": Блинкен о войне России против Украины

Вместе с тем, США с партнерами ищут возможность завершить войну.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия испытала "полный стратегический провал", когда решила развязать войну против Украины.

Об этом американское чиновник заявил во время своего визита в Хельсинки, информирует Yle.

"Агрессивная война Путина против Украины является стратегическим провалом", – сказал Блинкен.

Государственный секретарь подчеркнул, что Соединенные Штаты вместе с партнерами и Украиной работают над поиском мирного плана, который позволит завершить войну.

"Мы поддержим усилия Бразилии, Китая или любой другой страны, если они помогут найти путь к справедливому и продолжительному миру", – добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что военные инструкторы из США будут учить украинских пилотов руководить истребителями F-16. Сами учения будут проходить в Европе.

Кроме того, мы ранее информировали, что администрация Джо Байдена стремится привлечь Россию к переговорному столу для обсуждения контроля над ядерным оружием после того, как Владимир Путин приостановил участие России в соглашении в начале этого года.

Читайте также: