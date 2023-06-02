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США предложат России сохранить ограничения на ядерное вооружение — Reuters

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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США предложат России сохранить ограничения на ядерное вооружение — Reuters

СМИ пишут, что США могут предложить Российской Федерации восстановить ограничения по ядерному оружию. / Фото: Associated Press

Вашингтон также может начать диалог по уменьшению ядерного риска с Пекином.

США могут предложить Российской Федерации восстановить ограничения по ядерному оружию, установленные в Договоре о сокращении наступательных вооружений, до окончания срока его действия в 2026-м. Сделать это хотят с целью укрепления глобальной безопасности.

Как сообщает Reuters со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников администрации Белого дома.

Издание пишет, что советник Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан должен выступить с речью перед Ассоциацией по контролю вооружений. В своем выступлении у него якобы есть администрация американского президента Джо Байдена открытая для возобновления безоговорочных переговоров с РФ по управлению ядерной опасностью. В частности, замену Договора о сокращении наступательных вооружений новым пактом.

Источник Reuters также говорит, что Вашингтон может объявить еще о готовности к диалогу по уменьшению ядерного риска с Китаем. Пекин ведь расширяет свой ядерный арсенал.

"Когда политические отношения находятся на низком уровне, когда напряженность высока, мы считаем, что контроль над вооружениями и уменьшение ядерной опасности являются важнейшими, и мы можем утверждать, что мы сегодня находимся в таком моменте", – сказал чиновник.

Напомним, в американском Государственном департаменте заявляли, что США больше не будут предоставлять России информацию о статусе и местонахождении своего оружия, которые должны были предоставлять в рамках договора СНВ. Также Вашингтон аннулирует визы российским специалистам, проводившим инспекции в рамках ГСНО, и не будут выдавать новые.

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Дата публикации
Просмотры
231
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