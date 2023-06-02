Данилов ответил, причастна ли Украина к атаке дронов на Москву

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина не имеет никакого отношения к атаке дронов на российскую столицу Москву, произошедшую утром 30 мая.

Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода" ,

"Еще раз подчеркну, что мы не имеем к этому никакого отношения. А если они таким образом отрабатывают какие-то для себя операции, то что? Что я могу сказать?" – заявил Данилов, отвечая на вопрос о результативности такой операции.

Секретарь СНБО акцентировал на том, что Москва – наиболее защищенное место на территории страны-агрессорки Российской Федерации.

Напомним, утром 30 мая местные власти заявили об атаке дронов на Москву и повреждении домов. Также известно, что есть пострадавшие. В частности, мэр Сергей Собянин сообщил, что взрывы раздавались в некоторых районах Москвы и Подмосковья.

В Минобороны РФ обвинили в атаке Украину. Там заявляют о якобы восьми беспилотниках, которые были все сбиты.

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