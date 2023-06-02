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Резников после встречи с Остином: "Работаем над победой Украины"

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Резников после встречи с Остином: "Работаем над победой Украины"

Министр обороны Украины Алексей Резников и глава Пентагона Ллойд Остин / Фото: Associated Press

В Минобороны подчеркнули, что партнерство Украина-США остается крепким.

Министр обороны Украины Алексей Резников 2 июня встретился со своим американским коллегой Ллойдом Остином.

Об этом Резников сообщил в своем Twitter.

"Я был рад встретиться с моим американским коллегой и великим другом Ллойдом Остином и рамках диалога "Шангри-Ла" (ежегодный азиатский саммит по безопасности — ред.). Партнерство Украина-США крепкое. Мы продолжим работать для обеспечения победы Украины и восстановления мира в Европе", — написал Резников.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты Америки помогут Украине построить "армию будущего", ведь переговоры между Киевом и Кремлем могут состояться только с позиции сильной Украины.

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Дата публикации
Просмотры
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