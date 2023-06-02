США помогут Украине построить "армию будущего" — Блинкен

Соединенные Штаты Америки помогут Украине построить "армию будущего".

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Финляндию 2 июня.

"Это означает – современные военно-воздушные силы, интегрированную противовоздушную и противоракетную оборону, современные танки и бронемашины, национальный потенциал для производства боеприпасов, а также обучение и поддержку для укрепления боевой готовности сил и техники", – добавил Блинкен.

По его словам, переговоры между Киевом и Кремлем могут состояться только с позиции сильной Украины, способной защищать себя от любой агрессии. Так что инвестиции в сильную Украину, считает Блинкен, никоим образом не вредят дипломатии, а прокладывают к ней путь.

Вместе с тем, Россия, по словам госсекретаря США, сегодня находится в худшем положении, чем до начала полномасштабного вторжения. Российский диктатор Владимир Путин показал слабость во всех планах.

"Когда вы смотрите на долгосрочные стратегические цели и задачи президента Путина, нет никаких сомнений: Россия сегодня в гораздо худшем положении, чем до полномасштабного вторжения. Там, где Путин стремился показать силу, он продемонстрировал слабость. Там, где он планировал разделить, он объединил", — подчеркнул Блинкен.

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Государственный департамент не будет исключать признание России государством-спонсором терроризма за обвиняемые в нем преступления в Украине.

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