Украина готова пойти на прекращение огня по индийскому плану — Сибига

Андрей Сибига / © Associated Press

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Украина готова рассмотреть предложение Индии о возможном прекращении огня с Россией. Речь идет, в частности, о перемирии в энергетической сфере и Черном море.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время общения с журналистами в Киеве, пишет The Hindu.

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По его словам, Киев получил четыре предложения относительно возможного перемирия — от Индии, Турции, Египта и США.

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«У нас есть четыре предложения. Самое широкое из них – предложение Индии. Мы готовы к прекращению огня в энергетической сфере и Черном море, но только в таком сочетании», — заявил Сибига.

Он подчеркнул, что Украина готова рассматривать разные форматы прекращения огня, однако договоренности должны охватывать не только боевые действия на фронте, но и удары по энергетической и портовой инфраструктуре, а также ситуацию в Черном море.

Сибига также повторил позицию Киева о необходимости безусловного прекращения огня вдоль линии фронта.

Что говорят в Индии и России

Накануне Владимир Путин заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди регулярно поднимает тему завершения войны и имеет, по его словам, «очень хорошие идеи» относительно возможного урегулирования.

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По словам Путина, Моди затрагивает этот вопрос практически во время каждой их встречи.

Ранее в Кремле также заявляли, что положительно оценивают дипломатические усилия Индии и ее призывы к диалогу.

В то же время Москва отвергала идею безусловного прекращения огня, настаивая на необходимости договариваться сразу о более широком мирном соглашении.

Заявления о возможном перемирии прозвучали на фоне усиления российских воздушных атак по Украине, в том числе ударов по энергетическим и портовым объектам.

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Индия призывает Россию к прекращению войны

Напомним, премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи с Владимиром Путиным в Дели призвал Россию двигаться к прекращению войны против Украины.

Переговоры продолжались около 45 минут и состоялись в преддверии саммита БРИКС. По сообщению МИД Индии, Моди подчеркнул, что Нью-Дели готов поддерживать мирные усилия.

"Диалог и дипломатия - единственный путь разрешения конфликтов", - заявил индийский премьер.

Отдельной темой переговоров стала ситуация в Черном море. Моди подчеркнул необходимость гарантировать свободу судоходства и безопасность моряков, поскольку от стабильности морских маршрутов зависит мировая торговля.

Ранее Моди уже усиливал риторику по поводу войны, заявляя о необходимости перейти от затяжных боевых действий к их завершению.

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