Никогда не делайте этого с унитазом: сантехники назвали три ошибки, которые могут дорого стоить

Что нельзя бросать в унитаз / © pexels.com

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Специалисты советуют не ждать, пока унитаз окончательно перестанет работать. Многие проблемы развиваются постепенно, поэтому их можно заметить заранее и устранить до того, как потребуется серьезный ремонт.

Эксперты Good Housekeeping назвали три распространенных ошибки при пользовании унитазом, которых следует избегать.

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Не игнорируйте протекание унитаза

Если вы слышите, что унитаз постоянно набирает воду или вода продолжает течь после смывания, не следует откладывать проверку. Даже небольшое течение может приводить к значительным потерям воды.

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В Агентстве по охране окружающей среды США отмечают, что неисправный унитаз может тратить около 757 литров воды в сутки.

Проверить, протекает ли бачок унитаза, можно простым способом. Добавьте немного пищевого красителя в воду в бачке и подождите около 10 минут, не смывая воду. Если окрашенная вода появилась в чаше, это может свидетельствовать о протекании.

Одной из распространенных причин является изношенный клапан бачка, который уже не обеспечивает герметичное перекрытие воды. После проверки с красителем воду нужно сразу смыть, чтобы не оставить пятен на поверхности сантехники.

Не игнорируйте первые признаки засорения

Засоренный унитаз не всегда перестает работать внезапно. Зачастую перед серьезной проблемой появляются характерные признаки.

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Одна из них — вода после смывания начинает сходить медленнее, чем обычно. Насторожить также должны булькающие звуки и неприятный запах из канализационных отверстий раковины или душа. Сантехническая система дома взаимосвязана, потому такие симптомы могут указывать на проблему с канализацией.

Особенно опасна ситуация, когда после нажатия кнопки смыва уровень воды в чаше быстро поднимается. Повторно смывать воду в таком случае не стоит — она может перелиться через край.

Если вы знаете, что в унитаз случайно упал посторонний предмет, например детская игрушка, лучше попытаться достать его, а не проталкивать дальше по трубе.

Для обычного засорения прежде всего можно использовать вантуз. Он помогает устранить скопление туалетной бумаги и некоторые другие препятствия.

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В то же время, с химическими средствами для прочистки труб нужно быть осторожными. Не каждое средство подходит для унитаза: агрессивные химические вещества могут повредить сантехнику. Перед использованием следует обязательно проверить указания производителя и убедиться, что средство предназначено именно для унитазов.

Не смывайте в унитаз все подряд

Еще одна распространенная причина засора — вещи, которые вообще не должны попадать в канализацию.

По словам экспертов, кроме природных отходов, для смывания в унитазе предназначена, прежде всего , туалетная бумага. Бумажные полотенца, тампоны и другие подобные изделия не растворяются в воде так быстро, поэтому могут накапливаться в трубах и вызывать засор.

Отдельное внимание следует обратить на так называемые смывные влажные салфетки. Даже если на упаковке указано, что их можно смывать, они могут застревать в домашней канализации. А если салфетки пройдут домашние трубы, они все равно способны создавать проблемы в канализационных сетях и очистных сооружениях.

Особенно осторожными следует быть владельцам старых домов и домов с септиком. В таких системах даже некоторые виды очень плотной многослойной туалетной бумаги могут разлагаться медленнее.

Поэтому самое простое правило звучит так: если вы не уверены, можно ли какую-то вещь смывать в унитаз, лучше выбросить ее в помойку.

FAQ

Что нельзя смывать в унитазе?

В унитаз не следует смывать влажные салфетки, бумажные полотенца, тампоны и другие средства личной гигиены. В отличие от туалетной бумаги, многие такие материалы плохо или медленно распадаются в воде, из-за чего могут вызвать засор канализационных труб.

Что делать, если забился унитаз?

Если вода в унитазе плохо сходит или после смывания начинает подниматься, не смывайте ее повторно. Сначала проверьте, не попал ли в чашу посторонний предмет. Для несложного засорения можно воспользоваться вантузом. Если это не помогло или проблема регулярно повторяется, лучше обратиться в сантехнику. Не используйте агрессивное средство для прочистки труб, если производитель прямо не указывает, что оно безопасно для унитазов.

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