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Что делать, если вода не стекает в душе: простой способ прочистить ливень без сантехника
Если вода в душе начала стекать все медленнее или вообще задерживается под ногами, вероятнее всего, ливень засорился. Не всегда для решения проблемы нужно вызвать сантехника. Во многих случаях прочистить ливень в душе можно самостоятельно с помощью простых средств и инструментов.
Волосы, остатки шампуня, геля для душа, мыла и других косметических средств постепенно скапливаются внутри слива. Со временем они могут образовать плотную пробку, препятствующую нормальному отводу воды. Именно поэтому регулярная очистка слива помогает не только избежать застоя воды, но и предотвратить появление неприятного запаха.
Сначала уберите волосы и видимый мусор
Прежде чем использовать средства для прочистки труб, проверьте слив. Если в душе стоит вода, подождите, пока она максимально стечет. Если этого не происходит, можно попытаться протолкнуть воду с помощью вантуза.
После этого снимите решетку или крышку слива. Уберите волосы, остатки мыла и другие загрязнения, которые можно получить. Иногда этого достаточно, чтобы вода снова начала нормально стекать.
Включите воду и проверьте результат. Если она все еще идет медленно, засор, вероятно, расположен глубже.
Как прочистить ливень содой и уксусом
Один из домашних способов прочистки слива — использование пищевой соды и уксуса.
Смешайте примерно половину стакана пищевой соды с четвертью стакана поваренной соли и засыпьте смесь в слив. Затем влейте стакан подогретого уксуса.
Смесь начнет пениться. Оставьте ее примерно на 15 минут, а затем промывайте слив горячей водой из-под крана в течение 15–30 секунд.
Важно: не смешивайте уксус со средствами, содержащими хлорный отбеливатель. Такое сочетание может привести к образованию опасного газа. Если вы использовали химическое средство для труб, не следует одновременно экспериментировать с уксусом.
Как прочистить слив вантузом
Если сода и уксус не помогли или вода почти не стекает, можно использовать обычную вантузу.
Снимите крышку слива и налейте немного воды, чтобы она покрыла нижнюю часть чаши вантуза. Плотно прижмите его к сливному отверстию и несколько раз энергично двигайте ручку вверх-вниз.
Перепады давления могут сдвинуть засор и восстановить нормальное движение воды по трубе.
Как прочистить слив от волос
Одна из самых частых причин засорения душевого слива — волосы. Если оно накопилось глубже в трубе, простой очистки решетки может быть недостаточно.
В таком случае пригодится сантехнический трос или специальный пластиковый инструмент для очистки ливней. Его нужно медленно опустить в отверстие, пока он не встретит препятствия.
Затем инструмент осторожно поворачивают, чтобы задеть волосы и другой мусор. После этого засор можно вытащить наружу или протолкнуть дальше трубой.
Когда использовать средство для прочистки труб
Если механическая очистка и домашние методы не принесли результата, можно воспользоваться специальным средством для прочистки труб.
Такие продукты растворяют волосы, мыльные отложения, жир и другие органические загрязнения. Использовать их нужно только в соответствии с инструкцией производителя, соблюдая все указанные меры безопасности.
Также есть ферментные средства. Они обычно действуют медленнее и могут потребовать несколько часов или целую ночь для очистки слива.
Как предотвратить засор слива
Самое простое решение — не ждать, пока вода перестанет стекать. Волосы и мыльный налет следует регулярно убирать со слива.
Полезным может быть специальный фильтр или сеточка для сливного отверстия, которая задерживает волосы до того, как они попадут в трубу. Ее нужно регулярно очищать.
Если вода продолжает застаиваться даже после нескольких способов очистки или проблема постоянно возвращается, причиной может быть более серьезное засорение канализационной системы. В таком случае лучше обратиться в сантехнику.
FAQ
Как прочистить слив в душе от волос?
Сначала снимите решетку слива и вытяните волосы, которые можно увидеть и достать. Если засор расположен глубже, воспользуйтесь сантехническим тросом или специальным пластиковым инструментом для очистки слива. Его нужно опустить в трубу, зацепить волосы и осторожно вытащить наружу.
Как прочистить ливень содой и уксусом?
Смешайте половину стакана пищевой соды с четвертью стакана соли и засыпьте в слив. Добавьте стакан подогретого уксуса, оставьте примерно на 15 минут, затем промойте слив горячей водой в течение 15–30 секунд. Не используйте уксус одновременно с хлорным отбеливателем.