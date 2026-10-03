Что делать, если вода не стекает в душе: простой способ прочистить ливень без сантехника

Как прочистить ливень в душе / © pexels.com

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Волосы, остатки шампуня, геля для душа, мыла и других косметических средств постепенно скапливаются внутри слива. Со временем они могут образовать плотную пробку, препятствующую нормальному отводу воды. Именно поэтому регулярная очистка слива помогает не только избежать застоя воды, но и предотвратить появление неприятного запаха.

Сначала уберите волосы и видимый мусор

Прежде чем использовать средства для прочистки труб, проверьте слив. Если в душе стоит вода, подождите, пока она максимально стечет. Если этого не происходит, можно попытаться протолкнуть воду с помощью вантуза.

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После этого снимите решетку или крышку слива. Уберите волосы, остатки мыла и другие загрязнения, которые можно получить. Иногда этого достаточно, чтобы вода снова начала нормально стекать.

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Включите воду и проверьте результат. Если она все еще идет медленно, засор, вероятно, расположен глубже.

Как прочистить ливень содой и уксусом

Один из домашних способов прочистки слива — использование пищевой соды и уксуса.

Смешайте примерно половину стакана пищевой соды с четвертью стакана поваренной соли и засыпьте смесь в слив. Затем влейте стакан подогретого уксуса.

Смесь начнет пениться. Оставьте ее примерно на 15 минут, а затем промывайте слив горячей водой из-под крана в течение 15–30 секунд.

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Важно: не смешивайте уксус со средствами, содержащими хлорный отбеливатель. Такое сочетание может привести к образованию опасного газа. Если вы использовали химическое средство для труб, не следует одновременно экспериментировать с уксусом.

Как прочистить слив вантузом

Если сода и уксус не помогли или вода почти не стекает, можно использовать обычную вантузу.

Снимите крышку слива и налейте немного воды, чтобы она покрыла нижнюю часть чаши вантуза. Плотно прижмите его к сливному отверстию и несколько раз энергично двигайте ручку вверх-вниз.

Перепады давления могут сдвинуть засор и восстановить нормальное движение воды по трубе.

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Как прочистить слив от волос

Одна из самых частых причин засорения душевого слива — волосы. Если оно накопилось глубже в трубе, простой очистки решетки может быть недостаточно.

В таком случае пригодится сантехнический трос или специальный пластиковый инструмент для очистки ливней. Его нужно медленно опустить в отверстие, пока он не встретит препятствия.

Затем инструмент осторожно поворачивают, чтобы задеть волосы и другой мусор. После этого засор можно вытащить наружу или протолкнуть дальше трубой.

Когда использовать средство для прочистки труб

Если механическая очистка и домашние методы не принесли результата, можно воспользоваться специальным средством для прочистки труб.

Такие продукты растворяют волосы, мыльные отложения, жир и другие органические загрязнения. Использовать их нужно только в соответствии с инструкцией производителя, соблюдая все указанные меры безопасности.

Также есть ферментные средства. Они обычно действуют медленнее и могут потребовать несколько часов или целую ночь для очистки слива.

Как предотвратить засор слива

Самое простое решение — не ждать, пока вода перестанет стекать. Волосы и мыльный налет следует регулярно убирать со слива.

Полезным может быть специальный фильтр или сеточка для сливного отверстия, которая задерживает волосы до того, как они попадут в трубу. Ее нужно регулярно очищать.

Если вода продолжает застаиваться даже после нескольких способов очистки или проблема постоянно возвращается, причиной может быть более серьезное засорение канализационной системы. В таком случае лучше обратиться в сантехнику.

FAQ

Как прочистить слив в душе от волос?

Сначала снимите решетку слива и вытяните волосы, которые можно увидеть и достать. Если засор расположен глубже, воспользуйтесь сантехническим тросом или специальным пластиковым инструментом для очистки слива. Его нужно опустить в трубу, зацепить волосы и осторожно вытащить наружу.

Как прочистить ливень содой и уксусом?

Смешайте половину стакана пищевой соды с четвертью стакана соли и засыпьте в слив. Добавьте стакан подогретого уксуса, оставьте примерно на 15 минут, затем промойте слив горячей водой в течение 15–30 секунд. Не используйте уксус одновременно с хлорным отбеливателем.

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