Що робити, якщо вода не стікає в душі: простий спосіб прочистити злив без сантехніка

Як прочистити злив у душі / © pexels.com

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Волосся, залишки шампуню, гелю для душу, мила та інших косметичних засобів поступово накопичуються всередині зливу. З часом вони можуть утворити щільну пробку, яка перешкоджає нормальному відведенню води. Саме тому регулярне очищення зливу допомагає не лише уникнути застою води, а й запобігти появі неприємного запаху.

Спочатку приберіть волосся та видиме сміття

Перш ніж використовувати засоби для прочищення труб, перевірте сам злив. Якщо в душі стоїть вода, зачекайте, доки вона максимально стече. Якщо цього не відбувається, можна спробувати проштовхнути воду за допомогою вантуза.

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Після цього зніміть решітку або кришку зливу. Приберіть волосся, залишки мила та інші забруднення, які можна дістати. Іноді цього достатньо, щоб вода знову почала нормально стікати.

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Увімкніть воду і перевірте результат. Якщо вона все ще йде повільно, засмічення, ймовірно, розташоване глибше.

Як прочистити злив содою та оцтом

Один із домашніх способів прочищення зливу — використання харчової соди та оцту.

Змішайте приблизно половину склянки харчової соди з чвертю склянки кухонної солі та засипте суміш у злив. Потім влийте склянку підігрітого оцту.

Суміш почне пінитися. Залиште її приблизно на 15 хвилин, а потім промивайте злив гарячою водою з-під крана протягом 15–30 секунд.

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Важливо: не змішуйте оцет із засобами, що містять хлорний відбілювач. Така комбінація може призвести до утворення небезпечного газу. Якщо ви використовували хімічний засіб для труб, не варто одночасно експериментувати з оцтом.

Як прочистити злив вантузом

Якщо сода та оцет не допомогли або вода майже не стікає, можна скористатися звичайним вантузом.

Зніміть кришку зливу та налийте трохи води, щоб вона покрила нижню частину чаші вантуза. Щільно притисніть його до зливного отвору і кілька разів енергійно рухайте ручку вгору-вниз.

Перепади тиску можуть зрушити засмічення та відновити нормальний рух води трубою.

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Як прочистити злив від волосся

Одна з найчастіших причин засмічення душового зливу — волосся. Якщо воно накопичилося глибше в трубі, простого очищення решітки може бути недостатньо.

У такому разі стане в пригоді сантехнічний трос або спеціальний пластиковий інструмент для очищення зливів. Його потрібно повільно опустити в отвір, доки він не натрапить на перешкоду.

Потім інструмент обережно повертають, щоб зачепити волосся та інше сміття. Після цього засмічення можна витягнути назовні або проштовхнути далі трубою.

Коли використовувати засіб для прочищення труб

Якщо механічне очищення та домашні методи не дали результату, можна скористатися спеціальним засобом для прочищення труб.

Такі продукти розчиняють волосся, мильні відкладення, жир та інші органічні забруднення. Використовувати їх потрібно лише відповідно до інструкції виробника, дотримуючись усіх зазначених заходів безпеки.

Також існують ферментні засоби. Вони зазвичай діють повільніше і можуть потребувати кількох годин або цілої ночі для очищення зливу.

Як запобігти засміченню зливу

Найпростіше рішення — не чекати, поки вода перестане стікати. Волосся та мильний наліт варто регулярно прибирати зі зливу.

Корисним може бути спеціальний фільтр або сіточка для зливного отвору, яка затримує волосся до того, як воно потрапить у трубу. Її потрібно регулярно очищати.

Якщо ж вода продовжує застоюватися навіть після кількох способів очищення або проблема постійно повертається, причиною може бути серйозніше засмічення каналізаційної системи. У такому разі краще звернутися до сантехніка.

FAQ

Як прочистити злив у душі від волосся?

Спочатку зніміть решітку зливу та витягніть волосся, яке можна побачити й дістати. Якщо засмічення розташоване глибше, скористайтеся сантехнічним тросом або спеціальним пластиковим інструментом для очищення зливу. Його потрібно опустити в трубу, зачепити волосся та обережно витягнути його назовні.

Як прочистити злив содою та оцтом?

Змішайте половину склянки харчової соди з чвертю склянки солі та засипте у злив. Додайте склянку підігрітого оцту, залиште приблизно на 15 хвилин, а потім промийте злив гарячою водою протягом 15–30 секунд. Не використовуйте оцет одночасно із засобами, що містять хлорний відбілювач.

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