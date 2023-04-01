В Швейцарии два поезда сошли с рельсов из-за мощной урагана

По меньшей мере 15 пострадавших.
В Швейцарии из-за сильного урагана два региональных поезда сошли с рельсов 31 марта. Скорость ветра достигала более 100 км/ч.
Об этом пишут 20Minuten.
В пятницу на северной части Альп пронесся ураган "Матис". Правительство Швейцарии объявило о значительной опасности – третьем уровне.
Поезд Aare Seeland mobil сошел с рельсов у станции Lüscherz BE. Полиция сообщила о по меньшей мере трех травмированных. Кроме того, другой поезд сошел с рельсов в Бюрни-цум-Хоф. Известно о по меньшей мере 12 пострадавших: 9 взрослых и 3 детей. Один человек получил тяжелые травмы.
Отмечается, что железнодорожные маршруты закрыли из-за аварий.
Напомним, американский штат Арканзас накрыло мощный торнадо, в результате чего пострадали не менее 600 человек. В результате стихии были разрушены дома и перевернуты автомобили.
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