У Швейцарії два потяги зійшли з рейок через потужний буревій

У Швейцарії через сильний буревій два регіональні потяги зійшли з рейок 31 березня. Швидкість вітру сягала понад 100 км/год.

Про це пишуть 20Minuten.

У п'ятницю на північною частиною Альп пронісся буревій "Матіс". Уряд Швейцарії оголосив про значну небезпеку - третій рівень.

Поїзд Aare Seeland mobil зійшов з рейок біля станції Lüscherz BE. Поліція повідомила про щонайменше трьох травмованих. Крім того, інший потяг зійшов з рейок в Бюрні-цум-Хоф. Відомо про щонайменше 12 постраждалих: 9 дорослих і 3 дітей. Одна людина отримала важкі травми.

Зазначається, що залізничні маршрути закрили через аварії.

Нагадаємо, американський штат Арканзас накрило потужний торнадо, внаслідок чого постраждало щонайменше 600 людей. Внаслідок стихії було зруйновано будинки та перевернуто автомобілі.

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