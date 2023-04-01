Категорія
Цікaвинки
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Флориді посеред людної вулиці помітили великого крокодила (відео)

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
377
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Флориді посеред людної вулиці помітили великого крокодила (відео)

По вулиці Флориди розгулював алігатор / Фото: із соцмереж

Поліцейські "затримали" рептилію та відправили її до природного середовища.

На людній вулиці американського міста Тампа, що в штаті Флорида, помітили великого алігатора. Він розгулював неподалік футбольного стадіону "Реймонд Джеймс".

Про це повідомляє CBS News із посиланням на поліцейських.

Місцеві мешканці, коли несподівано помітили дику тварину на дорозі, викликали правоохоронців. Згодом натовп став свідком справжнього "шоу".

Шестеро поліцейських перекрили вулицю, щоб приборкати звіра, який заблукав. Один із офіцерів зробив петлю з мотузки й накинув її на верхню частину рота алігатора. Згодом йому допомогли колеги, які зв'язали інші частини тіла тварини. Один із них при цьому тримав голову алігатора голими руками.

Нівелювавши небезпечність крокодила, його передали комісії з охорони риби та дикої природи Флориди. Фахівці відправили алігатора додому - у його природне середовище. 

Поліцейські опублікували відео "затримання" рептилії. 

Як відомо, алігатор не завдав шкоди ані автівкам, ані пішоходам.  

Раніше ми повідомляли, що в Південній Африці допитливий крокодил завітав на пікнік до відпочиваючих і вкрав холодильник із напоями. Туристи, які вирушили на сафарі, спочатку помітили гепарда, а згодом із води виповзла ще й рептилія.

У британській школі знайшли скелет столітнього крокодила

У британській школі знайшли скелет столітнього крокодила

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
377
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація