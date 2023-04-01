У Флориді посеред людної вулиці помітили великого крокодила (відео)

Поліцейські "затримали" рептилію та відправили її до природного середовища.

На людній вулиці американського міста Тампа, що в штаті Флорида, помітили великого алігатора. Він розгулював неподалік футбольного стадіону "Реймонд Джеймс".

Про це повідомляє CBS News із посиланням на поліцейських.

Місцеві мешканці, коли несподівано помітили дику тварину на дорозі, викликали правоохоронців. Згодом натовп став свідком справжнього "шоу".

Шестеро поліцейських перекрили вулицю, щоб приборкати звіра, який заблукав. Один із офіцерів зробив петлю з мотузки й накинув її на верхню частину рота алігатора. Згодом йому допомогли колеги, які зв'язали інші частини тіла тварини. Один із них при цьому тримав голову алігатора голими руками.

Нівелювавши небезпечність крокодила, його передали комісії з охорони риби та дикої природи Флориди. Фахівці відправили алігатора додому - у його природне середовище.

Поліцейські опублікували відео "затримання" рептилії.

Як відомо, алігатор не завдав шкоди ані автівкам, ані пішоходам.

Раніше ми повідомляли, що в Південній Африці допитливий крокодил завітав на пікнік до відпочиваючих і вкрав холодильник із напоями. Туристи, які вирушили на сафарі, спочатку помітили гепарда, а згодом із води виповзла ще й рептилія.

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