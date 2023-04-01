Астрологічний прогноз на 1 квітня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щаслиим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: для нових починань день непридатний — вони приречені на провал, тому від розвитку бізнесу, фінансових угод та торгових операцій краще відмовитись.

День символ: чаша Грааля.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 3.

Щасливий колір дня: колір морської хвилі.

Щасливі камені дня: перламутр, жовтий корал, рожеві перли.

За яку частину тіла відповідає: серце.

Хвороби дня: день несприятливий для хірургічних операцій – проводити їх можна лише у разі нагальної потреби, коли існує загроза не тільки здоров'ю, а й життю.

Харчування дня: потрібно вживати якнайменше грубої їжі і пити якнайбільше води.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитись.

Дачні роботи дня: день сприятливий для будь-яких садово-городніх робіт.

Магія та містика дня: можна проводити магічні обряди, які використовують магічну та цілющу силу води.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими – вони здійснюються протягом тижня.

Табу дня: не можна – навіть ненароком – бити скляний посуд, включаючи пляшки та склянки.

Цитата дня: "Душа людини полягає в її справах" (Генрік Ібсен).

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