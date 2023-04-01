З днем ангела Дарини, Дар'ї: оригінальні привітання з іменинами у віршах, листівках і картинках

Іменини Дарини 2023 року за православним календарем святкують 16 березня, 1 квітня, 4 квітня, 17 та 18 серпня.
Що означає ім'я Дарина? Ім'я Дарина не має єдиної версії походження. Одні дослідники вважають, що це слово перське, яке означає "володіє благами". А інші вчені впевнені, що це слов'янське слово, яке означає "дарована".
Коли святкувати День ангела Дарини?
Іменини Дарини 2023 року за православним календарем святкують 16 березня, 1 квітня, 4 квітня, 17 та 18 серпня.
Дарина легко і швидко ухвалює рішення, над якими інші можуть міркувати тижнями. У роботі Дарина – чудовий виконавець, але керівні посади можуть даватися їй насилу. Дарина болісно ставиться до будь-якої критики і рідко коли візьме на себе відповідальність за негативний результат.
Її легке ставлення до життя поширюється і на сімейні стосунки. Дарина більше любить невимушений флірт і стосунки без зобов'язань. Сім'ю створює досить пізно, що її саму зовсім не хвилює, але сильно засмучує її близьких.
Привітання з іменинами Дарини у віршах та прозі
Дарино. з Днем Ангела вітаю!
Щастя й радості бажаю,
Любові, душевного тепла,
В справах всіх – лише хвала!
Ангел, що з тобою поруч
Нехай в житті тебе веде,
І всі проблеми і негоди
Легким жестом відведе.
***
Дарино, сьогодні твоє свято, і ми хочемо від щирого серця побажати тобі здійснення найзаповітніших бажань. Нехай доля благоволить в кожній справі, удача не ховається за горизонтом, а друзі будуть вірними і допомагають у вирішенні навіть найскладніших завдань.
***
В День Ангела Дарина,
У це чудове свято,
Бажаю радостей земних,
Й душевних благ тобі багато.
Ще хочу також побажати,
Душевний спокій не втрачати!
З Днем ангела! Щаслива будь!
Й про все погане ти забудь!
***
Прийми вітання з Днем Дарини, іменинниця! Нехай кожна перешкода на твоєму шляху до щастя виявиться переборною, а сама подорож по лінії життя стане захоплюючим круїзом, в якому не буде місця нудьзі і буденності.
***
В День Ангела бажаю
Дарині більше сил,
Терпіння, розуміння,
І чистий небосхил.
Любові рідних й близьких,
І з Ангелом своїм
Дружити серцем чистим,
І вірить в диво з ним!
***
Прийми вітання з Днем Дарини, іменинниця! Нехай кожна перешкода на твоєму шляху до щастя виявиться переборною, а сама подорож по лінії життя стане захоплюючим круїзом, в якому не буде місця нудьзі і буденності.
***
З днем Ангела, хай сонце ніжно сяє
В твоїм житті, і на твоїм віку.
Хай Ангел береже і захищає,
І просить в Бога доленьку легку.
Хай будуть всі стежки твої безхмарні.
І щастя в домі, і в душі квітує,
Хай будуть друзі, тільки щирі, гарні,
І Бог твої молитви завжди чує!
***
Прийми вітання з Днем Дарини, іменинниця! Нехай кожна перешкода на твоєму шляху до щастя виявиться переборною, а сама подорож по лінії життя стане захоплюючим круїзом, в якому не буде місця нудьзі і буденності.
***
Дарину, Вітаю зі святом!
Здоров’я, бажаю, любові, тепла…
Хай буде душа на добро лиш багата.
Не буде в житті, а ні смутку, ні зла.
Хай Бог тобі гарних людей посилає,
У серці надія та віра живуть.
Щасливої, гарної долі бажаю,
Хай Ангела крила тебе бережуть!
***
Люба Дарино, нехай день іменин запам'ятатися радісними зустрічами з друзями і яскравими душевними моментами з близькими. Будь щодня оточена увагою і турботою.
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