З днем ангела Дарини, Дар'ї: оригінальні привітання з іменинами у віршах, листівках і картинках

Іменини Дарини 2023 року за православним календарем святкують 16 березня, 1 квітня, 4 квітня, 17 та 18 серпня.

Що означає ім'я Дарина? Ім'я Дарина не має єдиної версії походження. Одні дослідники вважають, що це слово перське, яке означає "володіє благами". А інші вчені впевнені, що це слов'янське слово, яке означає "дарована".

Коли святкувати День ангела Дарини?

Іменини Дарини 2023 року за православним календарем святкують 16 березня, 1 квітня, 4 квітня, 17 та 18 серпня.

Дарина легко і швидко ухвалює рішення, над якими інші можуть міркувати тижнями. У роботі Дарина – чудовий виконавець, але керівні посади можуть даватися їй насилу. Дарина болісно ставиться до будь-якої критики і рідко коли візьме на себе відповідальність за негативний результат.

Її легке ставлення до життя поширюється і на сімейні стосунки. Дарина більше любить невимушений флірт і стосунки без зобов'язань. Сім'ю створює досить пізно, що її саму зовсім не хвилює, але сильно засмучує її близьких.

Привітання з іменинами Дарини у віршах та прозі

Дарино. з Днем Ангела вітаю!

Щастя й радості бажаю,

Любові, душевного тепла,

В справах всіх – лише хвала!

Ангел, що з тобою поруч

Нехай в житті тебе веде,

І всі проблеми і негоди

Легким жестом відведе.

З днем ангела, Дарино / Фото: ТСН.ua

***

Дарино, сьогодні твоє свято, і ми хочемо від щирого серця побажати тобі здійснення найзаповітніших бажань. Нехай доля благоволить в кожній справі, удача не ховається за горизонтом, а друзі будуть вірними і допомагають у вирішенні навіть найскладніших завдань.

З днем ангела, Дарино / Фото: ТСН.ua

***

В День Ангела Дарина,

У це чудове свято,

Бажаю радостей земних,

Й душевних благ тобі багато.

Ще хочу також побажати,

Душевний спокій не втрачати!

З Днем ангела! Щаслива будь!

Й про все погане ти забудь!

З днем ангела, Дарино / Фото: ТСН.ua

***

Прийми вітання з Днем Дарини, іменинниця! Нехай кожна перешкода на твоєму шляху до щастя виявиться переборною, а сама подорож по лінії життя стане захоплюючим круїзом, в якому не буде місця нудьзі і буденності.

З днем ангела, Дарино / Фото: ТСН.ua

***

В День Ангела бажаю

Дарині більше сил,

Терпіння, розуміння,

І чистий небосхил.

Любові рідних й близьких,

І з Ангелом своїм

Дружити серцем чистим,

І вірить в диво з ним!

З днем ангела, Дарино / Фото: ТСН.ua

***

Прийми вітання з Днем Дарини, іменинниця! Нехай кожна перешкода на твоєму шляху до щастя виявиться переборною, а сама подорож по лінії життя стане захоплюючим круїзом, в якому не буде місця нудьзі і буденності.

З днем ангела, Дарино / Фото: ТСН.ua

***

З днем Ангела, хай сонце ніжно сяє

В твоїм житті, і на твоїм віку.

Хай Ангел береже і захищає,

І просить в Бога доленьку легку.

Хай будуть всі стежки твої безхмарні.

І щастя в домі, і в душі квітує,

Хай будуть друзі, тільки щирі, гарні,

І Бог твої молитви завжди чує!

З днем ангела, Дарино / Фото: ТСН.ua

***

Прийми вітання з Днем Дарини, іменинниця! Нехай кожна перешкода на твоєму шляху до щастя виявиться переборною, а сама подорож по лінії життя стане захоплюючим круїзом, в якому не буде місця нудьзі і буденності.

З днем ангела, Дарино / Фото: ТСН.ua

***

Дарину, Вітаю зі святом!

Здоров’я, бажаю, любові, тепла…

Хай буде душа на добро лиш багата.

Не буде в житті, а ні смутку, ні зла.

Хай Бог тобі гарних людей посилає,

У серці надія та віра живуть.

Щасливої, гарної долі бажаю,

Хай Ангела крила тебе бережуть!

З днем ангела, Дарино / Фото: ТСН.ua

***

Люба Дарино, нехай день іменин запам'ятатися радісними зустрічами з друзями і яскравими душевними моментами з близькими. Будь щодня оточена увагою і турботою.

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