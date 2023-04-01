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Руйнівний торнадо вирував у США: що відомо

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Руйнівний торнадо вирував у США: що відомо

США знову накрила негода

Є руйнування й постраждалі.

У п'ятницю, 31 березня, у американському штаті Арканзас вирував торнадо. Через негоду постраждали близько 20 людей, а також житлов будинки й автівки. 

Про це повідомляє Associated Press   

Найбільше постраждало місто Літл-Рок і його околиці. Через негоду значних збитків зазнав центр міста, зокрема, пошкоджено торговельний центр. А в передмісті пошкоджені підприємства, будинки й автомобілі. 

У Арканзасі оголосили надзвичайний стан. Губернатор штату Сара Хакабі Сандерс попередила мешканців, що найближчими днями небезпека через погоду триватиме. 

Раніше ми повідомляли, що у штаті Міссісіпі Потужні торнадо забрали щонайменше 26 життів і зруйнували десятки будівель, залишивши сотні місцевих жителів просто неба. Десятки тисяч людей залишилися без світла. 

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Дата публікації
Перегляди
199
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