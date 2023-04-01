Повітряна тривога в багатьох областях України

У низці регіонів України оголошена повітряна тривога в ніч проти 1 квітня – пройдіть до найближчого укриття або перебувайте в безпечному місці.

Про поширення повітряної небезпеки Україною свідчить інформація на інтерактивній мапі тривог.

Сирени пролунали в Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Донецькій, Кіровоградській, Херсонській, Сумській, а також Луганській областях і в тимчасово окупованому Криму.

Нагадаємо, у ніч проти 31 березня, загарбники атакували міста України дронами та ракетами.