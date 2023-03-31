Росія атакувала Україну дронами та ракетами: усі подробиці

Близько 22:00 четверга, 30 березня, Україною почала ширитися повітряна тривога. Спочатку сирени лунали на півночі - у Сумській і Чернігівській областіх. А згодом про повітряну небезпеку повідомили в багатьох інших регіонах, зокрема і в Києві. Водночас із розповсюдженням тривоги в Київській ОВА попередили мешканців про загрозу атаки дронами. Влада закликала перебувати в укриттях, поки не мине небезпека.

Згодом стало відомо про вибухи в Харкові. Обстріл міста фактично відразу підтвердили офіційно. Трохи згодом повідомили про перші подробиці атаки загарбників - 6 "прильотів" внаслідок обстрілу ракетами С-300, пошкодження інфрпаструктури, автівок та приватного будинку. Уже в ніч проти п'ятниці, 31-го березня, з'явилися перші кадри з місць "прильотів". Там наразі працюють правоохоронці, надзвичайники й комунальники. Про жертв і постраждалих інормація наразі відсутня.

Окрім мешканців Харківщини, від вибухів вночі прокидалися і в Запорізькій області. Про неспокійний початок п'ятниці повідомили місцеві пабліки Запоріжжя. Влада закликала громадян негайно пройти до укриттів і не розповсюджувати жодних подробиць про до появи офіційної інформації щодо атаки окупантів. Детальніше про ситуацію в регіоні поки що не повідомляли.

Повітряна тривога в багатьох регонах країни тривала близько чотирьох годин.

Нагадаємо, що пізно ввечері четверга в Бєлгородській області сталася "бавовна". Місцеві опублікували відео, на яких чутно звуки вибухів.