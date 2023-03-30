"Отвєточка": у Бєлгородській області знову "бавовна" (відео)

Проросійські пабліки запевняють, що це звуки від пусків ракет по Харкову.
Пізно ввечері, 30 березня, у Бєлгородській області лунали вибухи.
Про це повідомляли місцеві жителі в соцмережах, публікуючи відповідні відео.
Місцеві жителі скаржаться на "громкие хлопки". Водночас, проросійські пабліки запевняють, що це звуки від пусків ракет по Харкову.
Тим часом у Мережі вже опублікували відео начебто наслідків "бавовни" у Бєлгородській області. Проте воно потребує перевірки і невідомо, чи ролик дійсно сьогоднішній.
Нагадаємо, що сьогодні пізно ввечері росіяни обстріляли Харків. Удари завдавали ймовірно ракетами С-300. У місті зафіксовано 6 "прильотів"
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