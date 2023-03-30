"Ответочка": в Белгородской области снова "хлопки" (видео)

Поздним вечером, 30 марта, в Белгородской области раздавались взрывы.

Об этом сообщали местные жители в соцсетях, публикуя соответствующие видео.

Местные жители жалуются на "громкие хлопки". В то же время пророссийские паблики уверяют, что это звуки от пусков ракет по Харькову.

Между тем, в Сети уже опубликовали видео якобы последствий "хлопка" в Белгородской области. Однако оно нуждается в проверке и неизвестно, действительно ли ролик сегодняшний.

Напомним, что сегодня поздно вечером россияне обстреляли Харьков. Удары наносили вероятно ракеты С-300. В городе зафиксировано 6 "прилетов"

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