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"Ответочка": в Белгородской области снова "хлопки" (видео)

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
2801
Время на прочтение
1 мин
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"Ответочка": в Белгородской области снова "хлопки" (видео)

Пророссийские паблики уверяют, что это звуки от пусков ракет по Харькову.

Поздним вечером, 30 марта, в Белгородской области раздавались взрывы.

Об этом сообщали местные жители в соцсетях, публикуя соответствующие видео.

Местные жители жалуются на "громкие хлопки". В то же время пророссийские паблики уверяют, что это звуки от пусков ракет по Харькову.

Между тем, в Сети уже опубликовали видео якобы последствий "хлопка" в Белгородской области. Однако оно нуждается в проверке и неизвестно, действительно ли ролик сегодняшний.

Напомним, что сегодня поздно вечером россияне обстреляли Харьков. Удары наносили вероятно ракеты С-300. В городе зафиксировано 6 "прилетов"

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Дата публикации
Просмотры
2801
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