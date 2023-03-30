31 березня — яке церковне свято в православному календарі

Яке завтра свято в церковному календарі і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 31 березня, в православному календарі день пам’яті святителя Кирила Єрусалимського. Він був пресвітером Єрусалимської церкви. 350 року став єпископом.

В той час Єрусалим перебував у підпорядкуванні митрополита Кесарійського і святителя Кирила це зовсім не влаштовувало. Його тричі змістили з посади за ініціативи кесарійського єпископа Акакія, який хотів, щоб Кирило прийняв єресь аріанство.

На свято П'ятидесятниці 351 року, коли у небі над Єрусалимом з'явилося святе знамення у вигляді хреста Господнього, Кирило відправив до благочестивого царя Костянтина послання. Багато сил він витратив на умиротворення єрусалимської пастви, ще більше на боротьбу з єретиками. Проти останніх він навіть підписав осудження під час II Вселенського собору.

Прикмети 31 березня

Народні прикмети 31 березня / Фото: Pexels

Вже розпустилися квіти мати-й-мачухи, значить квітень буде теплим.

Ще не розтанув сніг — буде хороший приплід у худоби.

Вже прилетіли лебеді, буде суха погода.

Що завтра не можна робити

Серед народу існувала традиція не ходити цього дня в гості, тому що вірити, що там можна залишити своє щастя. Також не стригли нігті і волосся, щоб не зістригти удачу. Не позичали речі і одяг, особливо дитячий.

Що можна робити завтра

31 березня починали прилітати лебеді. В народі вірили, якщо людина побачила лебедя цього дня, то це щасливий знак. Також намагалися покупати дитину у воді з водойми, щоб була здоровою.

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