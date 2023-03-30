31 марта — какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 31 марта, в православном календаре день памяти святителя Кирилла Иерусалимского. Он был пресвитером Иерусалимской церкви. В 350 году стал епископом.

В то время Иерусалим находился в подчинении митрополита Кесарийского и святителя Кирилла это совсем не устраивало. Его трижды сместили с должности по инициативе кесарийского епископа Акакия, который хотел, чтобы Кирилл принял ересь арианство.

В праздник Пятидесятницы 351 года, когда в небе над Иерусалимом появилось святое знамение в виде креста Господня, Кирилл отправил к благочестивому царю Константину послание. Многие силы он потратил на умиротворение иерусалимской паствы, еще больше на борьбу с еретиками. Против последних он даже подписал осуждение во время II Вселенского собора.

Приметы 31 марта

Народные приметы 31 марта / Фото: Pexels

Уже распустились цветы мать-и-мачехи, значит апрель будет теплым.

Еще не растаял снег – будет хороший приплод у скота.

Уже прилетели лебеди, будет сухая погода.

Что завтра нельзя делать

Среди народа существовала традиция не ходить в этот день в гости, потому что верить, что там можно оставить свое счастье. Также не стригли ногти и волосы, чтобы не состричь удачу. Не одалживали вещи и одежду, особенно детскую.

Что можно делать завтра

31 марта начинали прилетать лебеди. В народе верили, если человек увидел лебедя в этот день, то это счастливый знак. Также пытались покупать ребенка в воде из водоема, чтобы был здоровым.

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