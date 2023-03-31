1 квітня — яке церковне свято в православному календарі

Завтра, 1 квітня, в православному календарі день пам’яті християнських святих мучеників Дарії і Хрисанфа. Хрисанф походив з Олександії з багатого роду язичників. Сім'я переселилася до Риму, коли хлопчик ще був маленьким. Тому він там пішов до філософської школи, де вивчав Слово Боже. Згодом він таємно наверневся в християнство.

Дуже розлютився батько, коли дізнався. Хотів зробити все, щоб Хрисанф знову став язичником. Тому знайшов йому дружину жрицю — Дарію. Але молодий чоловік навернув на християнство і її. Вони навіть вирішили жити в чистоті, без плотських утіх. Римська влада піддала подружжя тортурам, а потім засипала землею і камінням на смерть.

Прикмети 1 квітня

Народні прикмети 1 квітня / Фото: Pexels

Біля водойм чути гуркіт води, літо буде врожайним.

В ніч проти 1 квітня хмарно, найближчим часом вже не буде похолодання.

Низько літають птахи на опади.

Якщо видно зорі на світанку, варто готуватися до морозів.

Що завтра не можна робити

Не варто лаятися, сваритися, пліткувати. Також вважалося, що краще не займатися важкою фізичною працею цього дня і не робити нічого, що може вас забруднити.

Що можна робити завтра

В народі цей день називали Дарина Брудна, тому що часто вже сніг танув і дороги покривалися брудом. Але наші предки вірили, що брудом свята закидає лише тих людей, у яких чорні думки.

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