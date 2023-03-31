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1 квітня — яке церковне свято в православному календарі

Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
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1 квітня — яке церковне свято в православному календарі

Церковне свято 1 квітня / Фото: Pexels

Яке завтра свято в церковному календарі і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 1 квітня, в православному календарі день пам’яті християнських святих мучеників Дарії і Хрисанфа. Хрисанф походив з Олександії з багатого роду язичників. Сім'я переселилася до Риму, коли хлопчик ще був маленьким. Тому він там пішов до філософської школи, де вивчав Слово Боже. Згодом він таємно наверневся в християнство.

Дуже розлютився батько, коли дізнався. Хотів зробити все, щоб Хрисанф знову став язичником. Тому знайшов йому дружину жрицю — Дарію. Але молодий чоловік навернув на християнство і її. Вони навіть вирішили жити в чистоті, без плотських утіх. Римська влада піддала подружжя тортурам, а потім засипала землею і камінням на смерть.

Прикмети 1 квітня

Народні прикмети 1 квітня / © Pexels
Народні прикмети 1 квітня / Фото: Pexels
  • Біля водойм чути гуркіт води, літо буде врожайним.
  • В ніч проти 1 квітня хмарно, найближчим часом вже не буде похолодання.
  • Низько літають птахи на опади.
  • Якщо видно зорі на світанку, варто готуватися до морозів.

Що завтра не можна робити

Не варто лаятися, сваритися, пліткувати. Також вважалося, що краще не займатися важкою фізичною працею цього дня і не робити нічого, що може вас забруднити.

Що можна робити завтра

В народі цей день називали Дарина Брудна, тому що часто вже сніг танув і дороги покривалися брудом. Але наші предки вірили, що брудом свята закидає лише тих людей, у яких чорні думки.

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Дата публікації
Перегляди
903
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