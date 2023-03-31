1 квітня — яке церковне свято в православному календарі

Яке завтра свято в церковному календарі і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Завтра, 1 квітня, в православному календарі день пам’яті християнських святих мучеників Дарії і Хрисанфа. Хрисанф походив з Олександії з багатого роду язичників. Сім'я переселилася до Риму, коли хлопчик ще був маленьким. Тому він там пішов до філософської школи, де вивчав Слово Боже. Згодом він таємно наверневся в християнство.
Дуже розлютився батько, коли дізнався. Хотів зробити все, щоб Хрисанф знову став язичником. Тому знайшов йому дружину жрицю — Дарію. Але молодий чоловік навернув на християнство і її. Вони навіть вирішили жити в чистоті, без плотських утіх. Римська влада піддала подружжя тортурам, а потім засипала землею і камінням на смерть.
Прикмети 1 квітня
- Біля водойм чути гуркіт води, літо буде врожайним.
- В ніч проти 1 квітня хмарно, найближчим часом вже не буде похолодання.
- Низько літають птахи на опади.
- Якщо видно зорі на світанку, варто готуватися до морозів.
Що завтра не можна робити
Не варто лаятися, сваритися, пліткувати. Також вважалося, що краще не займатися важкою фізичною працею цього дня і не робити нічого, що може вас забруднити.
Що можна робити завтра
В народі цей день називали Дарина Брудна, тому що часто вже сніг танув і дороги покривалися брудом. Але наші предки вірили, що брудом свята закидає лише тих людей, у яких чорні думки.
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