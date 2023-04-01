"Сокіл" став чемпіоном України з хокею

У п'ятницю, 31 березня, київський "Сокіл" переміг "Кременчук" і став чемпіоном України з хокею. Заключний матч сезону був дуже напруженим, адже справа дійшла до овертайму.

Про це повідомляє пресслужба "Сокола".

У поєдинку, який відбувся на арені "Айсберг", рахунок на табло залишався "сухим", доки на 97-й хвилині гри Сергій Бабинець не закинув шайбу в ворота "Кременчука".

Тож, столичний клуб вдруге поспіль став найкращим в Україні. Це вже 14-ий тріумф у чемпіонаті України для "Сокола".

"Сокіл" - чемпіон України з хокею

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