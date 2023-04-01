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"Сокіл" став чемпіоном України з хокею

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
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24
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"Сокіл" став чемпіоном України з хокею

facebook.com/hcsokil

У останньому матчі сезону столичний клуб мінімально здолав "Кременчук".

У п'ятницю, 31 березня, київський "Сокіл" переміг "Кременчук" і став чемпіоном України з хокею. Заключний матч сезону був дуже напруженим, адже справа дійшла до овертайму.

Про це повідомляє пресслужба "Сокола". 

У поєдинку, який відбувся на арені "Айсберг", рахунок на табло залишався "сухим", доки на 97-й хвилині гри Сергій Бабинець не закинув шайбу в ворота "Кременчука". 

Тож, столичний клуб вдруге поспіль став найкращим в Україні. Це вже 14-ий тріумф у чемпіонаті України для "Сокола". 

"Сокіл" - чемпіон України з хокею

Раніше ми повідомляли, що український фристайліст Володимир Кушнір здобув срібну медаль на юніорському Чемпіонаті світу з лижної акробатики в австрійському Обертауерні. 19-річний спортсмен вперше за кар'єру здобув нагороду на такому високому рівні.

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Дата публікації
Перегляди
24
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