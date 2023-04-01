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Астрологический прогноз на 1 апреля

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
68
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 1 апреля

Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: для новых начинаний день непригоден – они обречены на провал, поэтому от развития бизнеса, финансовых сделок и торговых операций лучше отказаться. 

Символ дня: чаша Грааля. 

Стихия дня: Дерево. 

Счастливое число дня: 3. 

Счастливый цвет дня: цвет морской волны. 

Счастливые камни дня: перламутр, желтый коралл, розовый жемчуг.

За какую часть тела отвечает: сердце. 

Болезни дня: день неблагоприятен для хирургических операций – проводить их можно только в случае крайней необходимости, когда существует угроза не только здоровью, но и жизни. 

Питание дня: нужно употреблять как можно меньше грубой пищи и пить как можно больше воды. 

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться. 

Дачные работы дня: день благоприятен для любых садово-огородных работ. 

Магия и мистика дня: можно проводить магические обряды, которые используют магическую и целительную силу воды. 

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими – они сбываются в течение недели. 

Табу дня: нельзя – даже нечаянно – бить стеклянную посуду, включая бутылки и стаканы. 

Цитата дня: "Душа человека заключается в его делах" (Генрик Ибсен). 

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Дата публикации
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68
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