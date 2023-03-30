Кара с небес: на Ростовскую область обрушилась мощная метель (видео)

Чрезвычайная ситуация объявлена в России, нескольких городах Ростовской области, из-за сильного снегопада.

Об этом сообщают местные паблики, а также "Труха-Украина".

Так, на трассе М4 "Дон" уже более четырех часов стоят около 600 грузовиков и тысячи легковых автомобилей. По словам водителей, пробка растянулась примерно на 50 км. Плюсом на ближайших заправках заканчивается еда и вода.

Власти пытаются экстренно очистить дороги и спасти автомобилистов.

Как напоминает украинский телеграмм-канал, именно через эту сферу проходят линии поставки группировки российских войск на Донбассе.

"Водители, застрявшие в многокилометровой пробке, сообщают, что у них заканчивается топливо, а на ближайших АЗС — еда и вода. Сейчас там развернули пункты обогрева. Тем же, кто не сможет до них самостоятельно добраться, постараются доставить топливо и продукты", — передает источник. Из-за непогоды власти ввели режим ЧС в городе Шахты и четырех районах области.

Ранее Румынию накрыл мощный снегопад. Там тысячи потребителей остались без света. В стране снег парализовал движение транспорта. Люди спасались из снежной ловушки пешком.

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