Террорист Гиркин о Пригожине: "Он одержим бесами"

Террорист Игорь Гиркин считает, что главарь ППК "Вагнера" одержим бесами. За счет этого он вроде бы и "выживает".

Об этом террорист сообщил руководителю "Национального конгресса татар Москвы" Рустему Ямалееву.

"Я уверен, что Пригожин одержим бесами. На 100% уверен — это человек одержимый. Это не значит, что он сумасшедший, подчеркиваю, он одержим бесами, в натуральном виде", — заявил Гиркин.

По его словам, именно стиль поведения Пригожина указывает на то, что он одержим темными силами.

"По его псевдопсихозам, по всему, что я о нем слышал, говорю, что, так и есть. Это страшный человек — садист, психопат. Не значит, что глупый, нет, он умен. Ему бесы помогают и они его доведут до определенной кондиции. Это неизбежно", — считает террорист.

Он также добавил, что предсказать, сколько главарь террористов будет жить – невозможно.

"Сколько он проживет, как он проживет – мы не знаем. Ясно, что он не списан с активных деятелей нашего политического поля", – подчеркнул Гиркин.

Напомним, что террорист Гиркин по возвращении командиров защитников "Азовстали" разволновался за судьбу Путина.

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