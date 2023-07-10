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Террорист Гиркин о Пригожине: "Он одержим бесами"

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Террорист Гиркин о Пригожине: "Он одержим бесами"

Гиркин считает, что Пригожин одержим "бесами"

По мнению террориста, именно "бесы" диктуют Пригожину, как поступать.

Террорист Игорь Гиркин считает, что главарь ППК "Вагнера" одержим бесами. За счет этого он вроде бы и "выживает".

Об этом террорист сообщил руководителю "Национального конгресса татар Москвы" Рустему Ямалееву.

"Я уверен, что Пригожин одержим бесами. На 100% уверен — это человек одержимый. Это не значит, что он сумасшедший, подчеркиваю, он одержим бесами, в натуральном виде", — заявил Гиркин.

По его словам, именно стиль поведения Пригожина указывает на то, что он одержим темными силами.

"По его псевдопсихозам, по всему, что я о нем слышал, говорю, что, так и есть. Это страшный человек — садист, психопат. Не значит, что глупый, нет, он умен. Ему бесы помогают и они его доведут до определенной кондиции. Это неизбежно", — считает террорист.

Он также добавил, что предсказать, сколько главарь террористов будет жить – невозможно.

"Сколько он проживет, как он проживет – мы не знаем. Ясно, что он не списан с активных деятелей нашего политического поля", – подчеркнул Гиркин.

Напомним, что террорист Гиркин по возвращении командиров защитников "Азовстали" разволновался за судьбу Путина.

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Дата публикации
Просмотры
796
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