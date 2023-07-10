Не пилотами едиными: Черник о проблемах с предоставлением Украине F-16

С украинской стороны уже есть отобранные пилоты, готовые учиться управлению истребителями F-16. Но когда речь заходит о практике — кто и где будет их учить — то здесь, хотя разные страны и выразили свою готовность учить украинских пилотов, дело так и не дошло до практики. Дело здесь не только в пилотах, но и в подготовке инфраструктуры и людей, которые будут обслуживать самолет и оружие.

Такое мнение высказал в эфире национального телемарафона "Единые новости" военный эксперт Петр Черник.

Он отметил: “По моему мнению, это носит исключительно психологический характер у американцев. Они еще не приняли окончательного решения, что все-таки нужно эту технику передавать Украине. Хорошо понимаем, что даже те страны, которые имеют авиацию, без разрешения американцев, а в первую очередь их президента, этого сделать не могут. Мне кажется, он имеет свое видение этого процесса. И мы не можем это упразднить”.

Петр Черник отметил количество оружия, которое может F-16 брать на свой борт: “Должен акцентировать внимание на том, что не пилотами едиными — здесь важна подготовка инфраструктуры и, самое главное, людей, которые будут обслуживать самолет и оружие, потому что F-16 может брать на борт 105 единиц оружия. Это очень серьезная работа, а в какой-то части она даже более ответственна и сложна, чем само пилотирование боевой машины”.

Напомним, 6 июля, Высший совет национальной обороны Румынии (CSAT) принял проект создания в стране центра подготовки летчиков для управления истребителями F-16.

Военно-воздушные силы Румынии имеют парк из 17 подержанных самолетов F-16, приобретенных в Португалии, и покупают еще 32 самолета в Норвегии.

По информации издания Politico, Украина получит первые истребители F-16 в начале 2024 года.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что истребители F-16 могут поступить в Украину через шесть-семь месяцев.

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