“Паралізований і недієздатний”: що відбувалося з Путіним під час бунту Пригожина

Путін знав про заколот і у нього був час, щоб прийняти рішення про його ліквідацію і заарештувати організаторів.

Українські та інші європейські посадовці з питань безпеки стверджують, що 24 червня, коли спалахнув заколот “вагнерівців”, від президента РФ Володимира Путіна не надходило жодних наказів.

Про це пише The Independent.

Група найманців розпочала свій короткий заколот 24 червня, спрямувавши свої сили на Кремль і проповідуючи відкритий бунт проти російського військового керівництва і всього через кілька годин відмовилася від своєї місії.

Тепер представники служб безпеки з України та інших частин Європи висловилися, стверджуючи, що російський президент був не в змозі діяти, коли він вперше почув цю новину.

Згідно з оцінками розвідки, наданими The Washington Post, Путін отримав попередження від російських спецслужб про те, що лідер ПВК “Вагнер” Євген Пригожин, можливо, планує заколот, за два-три дні до його початку.

Але хоча на деяких стратегічних об'єктах, таких як Кремль, було посилено охорону, зокрема, збільшено кількість президентської охорони і роздано більше зброї, жодних інших заходів у відповідь на загрозу не було вжито.

Один європейський чиновник з питань безпеки, який побажав залишитися невідомим, розповів The Washington Post: “У Путіна був час, щоб прийняти рішення про ліквідацію [заколоту] і заарештувати організаторів. Потім, коли це почало відбуватися, був параліч на всіх рівнях... Був абсолютний переляк і розгубленість. Довгий час там не знали, як реагувати”.

Цей опис протистояння, яке розглядається як одна з найсерйозніших загроз президентству Путіна за 23 роки його правління, за повідомленнями, був підтверджений офіційними особами в західних урядах.

Це також узгоджується з публічними коментарями Вільяма Бернса, директора ЦРУ, який заявив, що протягом більшої частини 36 годин, коли відбувався переворот, військові, служби безпеки та особи, які приймали рішення, “здавалося, пливли за течією”.

Згідно з аналізом, нерішучість Путіна свідчить про його страх протистояти такому польовому командиру, як Пригожин.

Лідер “Вагнера” відіграє важливу роль у глобальних амбіціях Кремля, оскільки раніше керував “фермами тролів”, які поширювали дезінформацію в США, а також воєнізованими операціями на Близькому Сході та в Африці. Потім він зайняв позицію лідера ПВК “Вагнер” у війні проти України.

Але речник Кремля Дмитро Пєсков заперечив заяви про “параліч”, зазначивши The Washington Post, що вони були зроблені “людьми, які не мають жодної інформації”.

Європейські чиновники з питань безпеки додали, що відсутність вказівок Путіна призвела до того, що місцеві чиновники були змушені вирішувати, що робити.

Діючи без чітких наказів, місцеві військові вирішили не намагатися зупинити добре озброєні війська Пригожина, які просувалися до Москви.

Така бездіяльність призвела до того, що деякі люди вважали, що війська “Вагнера” діяли за певною згодою з Кремлем.

І це незважаючи на телевізійне звернення Путіна 24 червня, в якому він пообіцяв, що проти повстанців будуть вжиті жорсткі заходи.

Те, як розгорталися події, також свідчить про серйозні тріщини і поглиблення розбіжностей у російському військовому відомстві та службі безпеки щодо того, як вести війну в Україні.

За повідомленнями, багато осіб у вищих ешелонах військового відомства та служб безпеки продемонстрували підтримку зусиль Пригожина, спрямованих на зміну військового керівництва Росії.

Критики президента Росії кажуть, що відсутність керівництва під час повстання зробила його набагато слабшим.

Колишній полковник російських спецслужб, а нині опозиційний політик у вигнанні Геннадій Гудков заявив в інтерв'ю The Washington Post: “Путін показав себе людиною, яка не здатна приймати серйозні, важливі і швидкі рішення в критичних ситуаціях. Він просто сховався”.

Через місяць після перевороту тисячі “вагнерівців” прибули до Білорусі, що змусило Польщу, країну-члена НАТО, зміцнити свій східний кордон від “потенційної загрози”, яку вони становлять.

За даними групи активістів Belaruski Hajun, яка відстежує пересування військ всередині країни, від 3450 до 3650 солдатів прибули до табору поблизу Асиповичів — міста, розташованого за 230 кілометрів на північ від кордону з Україною.

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