У МВФ озвучили наслідки виходу Росії із "зернової угоди"

Через те, що Росія вийшла із "зернової угоди", світові ціни на зерно можуть зрости на 15%.

Про це заявив головний економіст Міжнародного валютного фонду П'єр-Олів'є Гуріншас, пише Sky News.

У МВФ підрахували, що вартість зерна у світі зросте від 10 до 15%.

Гуріншас зазначив, що "зернова угода море зіграла дуже важливу роль у забезпеченні достатніх постачань зерна з України, послабивши ціновий тиск на продукти харчування".

"Ми все ще оцінюємо, де збираємося приземлитися, але можна припустити, що підвищення цін на зерно десь у діапазоні від 10 до 15% є розумною оцінкою. Ті самі механізми працюють у зворотному напрямку, і це, ймовірно, спричинить тиск на підвищення цін на продукти харчування", — сказав він.

Як пише видання, угода дозволила Україні експортувати близько 33 тонн зерна морем і стала важливим фактором глобальної продовольчої безпеки. Припинення дії угоди може чинити особливий тиск на Північну Африку, Близький Схід і Південну Азію — регіони, які найбільше залежать від українського зерна.

Нагадаємо, що в Російській Федерації у день вибуху на Кримському мосту, 17 липня, заявили про припинення дії "зернової угоди". За словами прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова, частина угод, що стосується РФ, не була виконана.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував відмову Російської Федерації продовжити "зернову угоду".

"Ми не боїмося. До нас звернулися компанії, які є власниками кораблів. Вони сказали, що вони готові, якщо Україна відпустить, а Туреччина пропускатиме — всі готові продовжувати постачання зерна", — заявив президент.

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