Обвалення мосту на Закарпатті: стала відома справжня причина

Після обвалення мосту на Закарпатті стало відомо, що місцеві самі розікрали всі попереджувальні знаки, аби не їхати в об'їзд. А вага вантажівки майже всемеро перевищувала обмеження.

На Закарпатті у понеділок, 24 липня, обвалився транспортний міст між селищами Тересва та Бедевля Тячівського району. Четверо пасажирів легковика, який обвалився разом з переправою, досі залишаються в лікарні. Їхньому життю, за словами медиків, загрози немає.

Про це розповіла кореспондентка ТСН Алла Пасс.

Міст провалився просто під легковиком і машина полетіла у провалля. Надзвичайну ситуацію спричинила вантажівка, яка перевозила пісок, підозрюють у поліції, адже її вага майже всемеро перевищувала обмеження.

Вантажівка з піском була всемеро важчою, ніж дозволялося / Фото: ТСН

Три секції моста полетіли у гірську річку Тересва, вантажівка з піском теж впала у прірву. Легковик, що їхав за нею і також зірвався з мосту, вже встигли забрати. В ньому було 5 людей.

Жінка та двоє дітей зараз у Мукачівській лікарні. Ще одна 48-річна пасажирка легковика - у тяжкому стані в реанімації. Медикам розповіла, що їхали за вантажівкою і, перетинаючи міст, раптом почули, як під ними затріщав асфальт. А потім з майже 7-ми-метрової висоти машина полетіла у річку. Жінка народилася у сорочці, кажуть лікарі.

Автомобіль із 5 пасажирами впав з 7-метрової висоти / Фото: ТСН

"Пацієнтка отримала закриту черепно-мозкову травму з переломом кісток основи черепа, травму хребта з переломом хребців першого шийного та поперекового відділу і закриту травму грудної клітки", - розповів лікар анестезіолог-реаніматолог Тячівської райлікарні Михайло Берча.

Лікар анестезіолог-реаніматолог Тячівської райлікарні Михайло Берча / Фото: ТСН

Цей міст через річку на важливій дорозі - єдиному шляху, що сполучає Закарпаття із сусідніми Івано-Франківщиною та Львівщиною. Збудований 1957-го. Він жодного разу не ремонтувався, кажуть в Укравтодорі. Кілька років тому його визнали аварійним. Почепили обмежувальні знаки для водіїв вантажівок із забороною перевозити більше ніж 7 тонн. Але більшість кермувальників заборону ігнорували, кажуть місцеві жителі. Водій вантажівки, під якою обвалився міст, віз майже 50 тонн піску - це усемеро більше, ніж за обмеженнями.

Люди самі забрали з мосту попереджувальні та обмежувальні знаки / Фото: ТСН

"Давно мало так статися. Знаки обмеження стояли, але їх покрали, потім знову наставили. То просто самі водії познімали, аби могли їздити, аби круг не робити", - каже місцевий житель.

Тепер усі машини їдуть в об'їзд 30 км / Фото: ТСН

Зараз усі машини їдуть в об'їзд — 30 км жахливим гірським бездоріжжям. Тим часом ДСНС та дорожні служби намагаються налагодити бодай якусь переправу замість зруйнованого мосту. Вже поставили так званий "важкий механічний міст" і почали насипати неподалік таку собі дамбу для авто. Паралельно планують укріплювати зруйновану переправу спеціальною конструкцією, аби відновити рух бодай для легковиків.

Очільник Закарпатської ОВА Віктор Микита / Фото: ТСН

"Це гірська річка. Ближче до осені вода буде підніматись, і вона може знести всі конструкції, які тут будуть поставлені. Відповідно нам треба до вересня-жовтня вже почати будувати тимчасовий міст", - каже очільник Закарпатської ОВА Віктор Микита.

Усю суму на ремонт переправи Кабмін навряд чи виділить, тож її шукають в місцевому бюджеті / Фото: ТСН

Усю суму на ремонт переправи Кабмін навряд чи виділить, кажуть в ОВА. Тож шукають можливості знайти якусь частину в місцевому бюджеті. Влодночас поліція почала розслідування за фактом порушення норм перевезення вантажу. Водію вантажівки, який дивом не постраждав при падінні з мосту, загрожує до 5 років позбавлення волі.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Дві машини впали разом із мостом з 7-метрової висоти!"

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