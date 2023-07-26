Чоловік протримав на лобі гітару майже дві години – відео

Мешканець Айови, США, який має понад 250 світових рекордів Гіннесса, спробував повернути один із своїх попередніх титулів, балансуючи гітарою на лобі протягом години 46 хвилин 34 секунд.

Про це пише upi.com.

Девід Раш спочатку був рекордсменом з тривалості балансування гітари на лобі 2017 року, коли він утримував музичний інструмент на місці понад 10 хвилин. Потім він відновив рекорд 2021 року з часом година 24 хвилини.

Рекорд був побитий у серпні 2021-го Крістіаном Родрігесом, який балансував годину 38 хвилин 14 секунд.

Остання завершена спроба Раша подається до Книги рекордів Гіннеса для офіційного визнання.

Нагадаємо, пара з'їла гострий перець і побила світовий рекорд з найтривалішого "гарячого" поцілунку. Подружжя цілувалося символічні 15 хвилин.

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