Жінка зібрала колекцію з 23 632 предметів про Вінні-Пуха – відео

Американка, занесена до Книги рекордів Гіннеса за найбільшу колекцію пам'ятних речей Вінні-Пуха, ошелешила кількістю унікальних предметів.

Про це пише tmj4.com.

Деб Гоффман з Вокеша, штат Вісконсін, вперше встановила рекорд 2008 року, коли вона мала 2891 предмет, пов'язаний з іграшковим ведмедем. Та її рекорд тепер оновлено Книгою рекордів Гіннеса після того, як організація підтвердила, що в неї тепер 23 632 предметів.

Будинок жінки сповнений атрибутики Пуха, зокрема там є м'які іграшки, іграшки, одяг, костюми, прикраси, картини з годинником та багато іншого.

"Мені так весело збирати, зустрічатися з людьми, робити різні речі. Боже, я просто не бачу кінця", - сказала вона.

Деб сказала, що визнання з боку Книги рекордів Гіннеса та попередні публікації у новинах призвели до того, що вона отримала сотні повідомлень від абсолютно незнайомих людей.

"Я шокована і приголомшена тим, як часто предмети не є дублікатами", - сказала вона.

Гоффман планує продовжувати колекціонувати до кінця свого життя, і вона навіть має план того, що відбудеться після.

"Я завжди кажу, що коли я піду до великого горщика з медом у небі, я насправді збираюся пожертвувати всю колекцію музею в Канаді, де насправді почалася історія Вінні-Пуха", - поділилася жінка.

Нагадаємо, 62-річна суперфанатка Барбі шокувала своєю колекцією. Вона розповіла, скільки має ляльок, які збирає вже 30 років.

Читайте також: