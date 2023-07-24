Жінка зібрала колекцію з 23 632 предметів про Вінні-Пуха – відео

Вона побила свій власний рекорд.
Американка, занесена до Книги рекордів Гіннеса за найбільшу колекцію пам'ятних речей Вінні-Пуха, ошелешила кількістю унікальних предметів.
Про це пише tmj4.com.
Деб Гоффман з Вокеша, штат Вісконсін, вперше встановила рекорд 2008 року, коли вона мала 2891 предмет, пов'язаний з іграшковим ведмедем. Та її рекорд тепер оновлено Книгою рекордів Гіннеса після того, як організація підтвердила, що в неї тепер 23 632 предметів.
Будинок жінки сповнений атрибутики Пуха, зокрема там є м'які іграшки, іграшки, одяг, костюми, прикраси, картини з годинником та багато іншого.
"Мені так весело збирати, зустрічатися з людьми, робити різні речі. Боже, я просто не бачу кінця", - сказала вона.
Деб сказала, що визнання з боку Книги рекордів Гіннеса та попередні публікації у новинах призвели до того, що вона отримала сотні повідомлень від абсолютно незнайомих людей.
"Я шокована і приголомшена тим, як часто предмети не є дублікатами", - сказала вона.
Гоффман планує продовжувати колекціонувати до кінця свого життя, і вона навіть має план того, що відбудеться після.
"Я завжди кажу, що коли я піду до великого горщика з медом у небі, я насправді збираюся пожертвувати всю колекцію музею в Канаді, де насправді почалася історія Вінні-Пуха", - поділилася жінка.
Нагадаємо, 62-річна суперфанатка Барбі шокувала своєю колекцією. Вона розповіла, скільки має ляльок, які збирає вже 30 років.
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