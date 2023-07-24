Ранкова "бавовна" у Криму: стало відомо про місця удару (мапа)

У тимчасово окупованому Криму вранці 24 липня пролунали вибухи. "Влада" півострова оголосила про евакуацію жителів прилеглих сіл у радіусі 5 км "від місця НП" у Джанкойському районі. Місцеві пабліки повідомили про вибухи на військовому аеродромі.

За інформацією радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, "бавовна" сталася у селах Вільне та Веселе Джанкойського району.

"Щонайменше три ураження в районі військового аеродрому Веселе. Наші кажуть три ракети, БПЛА – російська байка. Але почекаємо офіційного підтвердження", - зазначив він.

Ранкова "бавовна" у Криму 24 липня. / Фото: facebook.com/Петро Андрющенко

У селі Вільне по гучномовцях вже оголошують евакуацію.

Ще два потужних вибухи пролунали біля Джанкою, там також оголосили евакуацію.

"Розмір ураження дуже легко оцінити по оприлюдненої схемі об’їзду Джанкою по дорозі до Симферополя Майже плюс сто кілометрів, аби оминути наслідки. Добре палає", - розповів Андрющенко.

"Бавовна" у Криму 24 липня. / Фото: facebook.com/Петро Андрющенко

Нагадаємо, у ГУР наголосили, що Україна має можливість завдавати удари по Кримському мосту та перешкоджати, насамперед, логістичному воєнному забезпеченню російських військ.

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