Женщина собрала коллекцию из 23 632 предметов об Винни-Пухе - видео

Американка, занесенная в Книгу рекордов Гиннеса за самую большую коллекцию памятных вещей Винни-Пуха, ошарашила количеством уникальных предметов.

Об этом пишет tmj4.com.

Деб Хоффман из Вокеша, штат Висконсин, впервые установила рекорд в 2008 году, когда она имела 2891 предмет, связанный с игрушечным медведем. Но ее рекорд теперь обновлен Книгой рекордов Гиннеса после того, как организация подтвердила, что у нее теперь 23 632 предмета.

Дом женщины полон атрибутики Пуха, в частности там есть мягкие игрушки, игрушки, одежда, костюмы, украшения, картины с часами и многое другое.

"Мне так весело собирать, встречаться с людьми, делать разные вещи. Боже, я просто не вижу конца", — сказала она.

Деб сказала, что признание Книги рекордов Гиннеса и предыдущие публикации в новостях привели к тому, что она получила сотни сообщений от совершенно незнакомых людей.

"Я шокирована и ошеломлена тем, как часто предметы не являются дубликатами", — сказала она.

Хоффман планирует продолжать коллекционировать до конца своей жизни, и у нее даже есть план того, что произойдет после.

"Я всегда говорю, что когда я пойду к большому горшку с медом в небе, я действительно собираюсь пожертвовать всю коллекцию музею в Канаде, где на самом деле началась история Винни-Пуха", — поделилась женщина.

Напомним, 62-летняя суперфанатка Барби шокировала своей коллекцией. Она рассказала, сколько у нее кукол, которые собирает уже 30 лет.

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